'Vũ nhôm nộp khống nhưng nhận tiền tươi thóc thật'

Khoảng 30 luật sư của các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hoặc xin được hưởng án treo đưa ra luận cứ để bào chữa cho thân chủ.

Các luật sư của DAB đề nghị bổ sung yêu cầu kháng cáo tính lãi từ ngày phát sinh thiệt hại đến ngày tuyên bản án sơ thẩm (20-12-2018) thay vì đến ngày khởi tố vụ án (9-12-2016). DAB cũng đề nghị HĐXX duy trì phong toả đối tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án.



Trong phần tự bào chữa, Vũ nhôm đã khẳng định việc không bàn bạc, thống nhất trước và không thể biết trước về nguồn gốc số tiền 200 tỉ đồng.

DAB cho rằng nội dung kháng cáo của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) không có căn cứ. Theo đó, Vũ nói mượn cựu tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình 200 tỉ đồng chứ không phải chiếm đoạt của DAB, Vũ đã nộp 203 tỉ đồng tại cơ quan thi hành án là để trả nợ cho ông Bình chứ không phải trả cho ngân hàng.

Đại diện DAB cho rằng theo hồ sơ vụ án cũng như lời khai của các bị cáo, Vũ đã trực tiếp viết nội dung và ký “giấy nộp tiền kiêm bảng kê” số tiền 200 tỉ đồng vào Công ty Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ, sau đó chuyển 600 tỉ đồng (có 200 tỉ nộp khống nói trên) vào tài khoản của DAB để mua 60 triệu cổ phần. Rõ ràng Vũ không nộp tiền mặt nhưng đã nhận lại hơn 203 tỉ đồng (có lãi) “tiền tươi thóc thật” để sử dụng. Do đó việc án sơ thẩm buộc Vũ phải trả lại tiền cho DAB là có căn cứ, đúng luật.

Clip: Vũ nhôm đọc vanh vách các điều luật khi trình bày trước HĐXX.

Vũ cũng đề nghị cơ quan tố tụng về việc muốn quy kết Vũ là đồng phạm với ông Bình thì phải chứng minh được ba điều. Thứ nhất, phải chứng minh được Vũ và ông Bình cùng mục tiêu, cùng ý chí, cùng bàn bạc. Thứ hai, phải chứng minh được Vũ biết nguồn tiền 200 tỉ đồng là của DAB, không phải tiền của ông Bình. Thứ ba, phải chứng minh Vũ được hưởng lợi vật chất, ăn chia…



Luật sư của DAB cho rằng số tiền mà cựu tổng giám đốc và đồng phạm chiếm đoạt dù đến nay chưa thu hồi được nhưng DAB vẫn phải tiếp tục trã lãi.

Vị đại diện DAB cho rằng toàn bộ số tiền mà cựu tổng giám đốc và các đồng phạm chiếm đoạt là tiền của DAB huy động từ trong dân, phải trả lãi, đến nay chưa thu hồi được nhưng DAB vẫn phải tiếp tục trã lãi cho dân. Do đó, quan điểm của VKS cho rằng chỉ tính lãi cho ông Bình và đồng phạm đến ngày khởi tố vụ án là không phù hợp.



Đối với các yêu cầu kháng cáo của cựu tổng giám đốc về việc không tính lãi đối với số tiền thiệt hại hơn 437 tỉ đồng và 650 lượng vàng do hành vi chi lãi ngoài; 70 tỉ đồng và 24.993 lượng vàng trong kinh doanh ngoại hối với lý do đây chỉ là hoạt động phục vụ mục đích kinh doanh, DAB cho rằng những lập luận này không có căn cứ. Thực chất, các việc làm vừa nêu của ông Bình là nhằm đối phó với việc thất thoát, âm quỹ tiền, vàng, duy trì hoạt động để tiếp tục rút ruột DAB. Ngoài ra, đại diện ngân hàng còn cho rằng trong giai đoạn 2008-2014, ông Bình và những người do ông Bình nhờ đứng tên cổ phần được chia cổ tức lên đến 283 tỉ đồng. Do đó phải thu hồi số tiền thu lợi bất chính này trả lại cho DAB.



Cạnh đó, về việc ông Bình kháng cáo đề nghị không tính lãi đối với thiệt hại 15.779,69 lượng vàng trong hoạt động kinh doanh vàng tài khoản, DAB cho rằng hoạt động này không được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước nên cần bác kháng cáo này của ông Bình. Mặt khác, đối với đề nghị của cựu tổng giám đốc về việc chịu trách nhiệm dân sự thay cho các thuộc cấp, DAB cho rằng bản án sơ thẩm đã đánh giá mức độ lỗi của từng người, qua đó xác định trách nhiệm liên đới của từng bị cáo với tỉ lệ xác định nên việc chịu thay là sai luật

Ngày mai, 31-5, phiên toà tiếp tục phần tranh luận, sau đó các bị cáo sẽ nói lời sau cùng.



Tranh luận của VKS VKS cho rằng về mặt pháp luật cũng như nội bộ, DAB có những quy định rõ ràng về mặt cơ cấu tổ chức hoạt động, các phòng ban và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, của từng người. Các bị cáo cứ cho rằng chịu sự chỉ đạo toàn diện của Trần Phương Bình mà quên rằng các bị cáo được quyền không làm theo chỉ đạo khi chỉ đạo ấy không đúng luật. Câu hỏi lớn và cũng rất dễ trả lời là nếu chủ trương, các chỉ đạo của bị cáo Bình mà các bị cáo theo chức trách của mình không làm theo thì hậu quả có khủng khiếp như thế này không?

Đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đối đáp với các bị cáo và luật sư. VKS cho rằng các hành vi của bị cáo là rất rõ ràng nên không có cơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt như lời bào chữa của các luật sư. Có sự đồng tình, che giấu, thậm chí là qua mặt các cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng của các bị cáo. “Các sai phạm, che giấu có hệ thống, liên tục trong nhiều năm” - VKS nói về sự thông đồng, có tổ chức của các bị cáo trong nhiều năm liền để thực hiệc hàng loạt hành vi sai phạm, gây tổn thất nặng nề cho DAB.