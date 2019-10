Vũ 'nhôm' từ trại giam xin giảm án cho hai người lừa mình

Hôm nay (14-10), nguồn tin của PV cho biết từ trại tạm giam, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") với tư cách là người bị hại trong vụ án lừa đảo làm quốc tịch Mỹ, đã gửi đơn xin giảm hình phạt cho hai bị cáo.

Theo đó, phiên tòa sơ thẩm vụ lừa đảo này sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 30-10 tới. Phiên xử do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa, kiểm sát viên giữ quyền công tố là bà Lê Thị Đông , Trần Thị Liên.

Hai bị cáo Hoàng Hữu Châu (SN 1963, ngụ TP.HCM) và Thanh Minh Hùng (SN 1963, ngụ TP.HCM) cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.

Bùi Thị Hồng Giang. Bào chữa cho hai bị cáo là ba luật sư đến từ Đoàn Luật sư TP Hà Nội gồm Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Duy Nguyên

Đơn xin giảm án

Với tư cách là người bị hại, ông Vũ từ trại giam đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo này. Trước đó, ông Vũ đã có đơn xin được xét xử vắng mặt, đồng thời ủy quyền cho luật sư tham gia phiên tòa.

Cụ thể, ông Vũ ủy quyền cho luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch tham gia phiên tòa, thay mặt ông quyết định những vấn đề liên quan trong vụ án này.

Vụ án này phát sinh khi ông Vũ đã bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc và thông báo cấm xuất nhập cảnh để phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 30-6-2017, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Ông Vũ đã chi tiền cho Châu, Hùng làm quốc tịch Mỹ để xuất cảnh ra nước ngoài nhằm trốn tránh việc điều tra. Ngày 21-12-2017, Vũ đã sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu để xuất cảnh sang Campuchia và nhập cảnh vào Singapore. Đến ngày 27-12-2017, Vũ bị bắt đưa về Việt Nam

Và ngày 20-7-2018, khi đang bị tạm giam tại Trại giam T16 (Bộ Công an), ông Vũ đã viết đơn gửi Cơ quan CSĐT Bộ Công an tố cáo Hùng, Châu lừa đảo chiếm đoạt 700 ngàn USD thông qua thủ đoạn hứa hẹn, làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho mình. Ngày 17-8-2018 và ngày 6-1-2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét nơi ở, làm việc, bắt giữ Hùng và Châu để điều tra.

Nói về sự vắng mặt của bị hại Vũ "nhôm", luật sư của một bị cáo cho rằng không ảnh hưởng gì tới việc xét xử của tòa. Tuy nhiên, HĐXX phải xem xét đơn xin giảm hình phạt của ông Vũ đối với hai bị cáo.



Vũ "nhôm" trong phiên xử sai phạm tại Ngân hàng Đông Á. Ảnh: CTV

Như PLO đã thông tin từ năm 2010, ông Vũ có quan hệ xã hội với Châu và được biết Châu thường xuất cảnh nên nhờ tìm cách làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ hoặc Anh cho mình và gia đình.

Châu có quan hệ làm ăn với Hùng và có nghe Hùng nói có "cửa" làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ nên Châu lại nhờ Hùng. Châu gặp Vũ và nói tổng chi phí hết 2,2 triệu USD.

Tịch thu tiền Vũ "nhôm" bị lừa?

Ông Vũ khai rằng từ giữa tháng 5-2017 đã hai lần Châu đến nơi Vũ thuê phòng tại TP.HCM để nhận tổng cộng 700 ngàn USD. Việc đưa nhận tiền không viết giấy tờ gì. Sau đó, Châu yêu cầu Vũ và người thân mỗi người nộp tám ảnh thẻ chân dung, Châu trực tiếp đem mẫu tờ khai cấp hộ chiếu quốc tịch Mỹ và dụng cụ đến lăn tay vợ chồng Vũ và các con. Châu cũng hứa hẹn đến tháng 8-2017 sẽ đưa hộ chiếu và lấy số tiền còn lại.

Đầu tháng 12-2017, Châu nói có hộ chiếu và đang để tại Đại sứ quán Mỹ tại Singapore, Châu yêu cầu Vũ "nhôm" sang Singapore để nhận. Ngày 21-12-2017, Vũ sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh sang Campuchia và hôm sau Vũ "nhôm" nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu.

Tại Singapore, Châu đưa ra lý do đã có hộ chiếu nhưng hiệu lực từ ngày 1-1-2018 và đang ở bên Mỹ, Châu yêu cầu Vũ "nhôm" phải sang Mỹ bằng đường biển để nhận nhưng Vũ lo sợ nên không đồng ý sang Mỹ. Sau đó, Vũ "nhôm" bị bắt.

Bị cáo Châu khai trong hồ sơ sau khi nhận lời giúp Vũ, Châu gặp Hùng và Hùng đưa cho bộ hồ sơ để Châu mang đến cho Vũ. Sau đó Châu mang về nhà mình cất giữ, không chuyển cho ai. Châu khai chỉ nhận của Vũ 150 ngàn USD và đưa cho Hùng. Hùng khai chỉ nhận của Châu 5.000 USD.

Cáo trạng VKS đủ cơ sở xác định Châu, Hùng lừa đảo chiếm đoạt của Vũ “nhôm” 150 ngàn USD, trong đó Châu chiếm đoạt 145 ngàn USD và Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.

Trong quá trình điều tra, vợ Châu đã tự nguyện nộp cho CQĐT gần 3,6 tỉ đồng để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của Châu gây ra. Về số tiền này, CQĐT và VKS cùng kiến nghị tòa án khi xét xử tuyên tịch thu sung công quỹ.

Theo cơ quan chức năng, ông Vũ đã bị cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố trong vụ án khác, quyết định hoãn xuất cảnh nhưng ông Vũ vẫn nhiều lần chuyển tiền để nhờ làm hộ chiếu với mục đích trốn tránh việc điều tra.

Về ý thức chủ quan và động cơ của ông Vũ trong việc đưa tiền cho Châu làm hộ chiếu để xuất cảnh trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Việc bị can Hùng, Châu đưa ra thông tin giả về khả năng làm hộ chiếu nhằm chiếm đoạt tài sản của ông Vũ là nằm ngoài ý thức chủ quan của ông Vũ. CQĐT kết luận “Phan Văn Anh Vũ đã đưa tiền cho bị can Châu nhờ làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ là tiền để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp”.