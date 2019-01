Vũ ‘nhôm’ xin được triển khai tiếp các dự án dang dở

Vũ “nhôm” khai làm được nhiều việc cho ngành công an và các địa phương Tại tòa, Vũ “nhôm” nói không muốn kể lể về những đóng góp của bản thân nhưng bị cáo rất buồn vì cáo trạng này. “Cuộc đời bị cáo 10 phần thì tám phần làm đúng, hai phần làm chưa đúng. Cuộc đời ai cũng có đúng, có sai nhưng không ai ghi nhận cái đúng của bị cáo” - Vũ “nhôm” nói và khẳng định mình đã làm nhiều việc cho lãnh đạo BCA, cho ngành và cho các địa phương. Bị cáo Vũ sau đó dẫn chứng một số trường hợp và cho biết tất cả đều có chứng từ… Vũ cũng khai Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ biết doanh nghiệp của bị cáo là công ty bình phong của BCA, có xin công ty hỗ trợ 100 tỉ đồng để lắp đặt hệ thống camera cho TP. Bị cáo đồng ý và xin đóng góp lần đầu cho TP 50 tỉ đồng mà không đặt vấn đề là phải cấp cho bị cáo cái này cái kia. Công ty bình phong Bắc Nam 79 có vốn góp của Bộ Công an không? Một vấn đề được HĐXX và đại diện VKS tập trung thẩm vấn liên quan đến việc góp vốn vào công ty bình phong Bắc Nam 79. Theo cáo trạng, công ty này do Phan Văn Anh Vũ lập ra, kinh doanh tại Đà Nẵng với số vốn 700 tỉ đồng. Khi Vũ được tuyển vào ngành tình báo, công ty này trở thành công ty bình phong của Tổng cục V, BCA. Tổng cục V không đầu tư, góp vốn hay điều hành hoạt động của công ty này. Tuy nhiên, tại tòa, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục V Phan Hữu Tuấn lại khai trên danh nghĩa cơ quan này góp 20% vốn, tình báo Công an TP Đà Nẵng có 10%. Trong khi Vũ “nhôm” khẳng định toàn bộ tiền vốn góp vào công ty này do mình và gia đình lo… Về vấn đề này, cựu phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục V Nguyễn Hữu Bách lý giải vì đây là công ty bình phong được BCA sử dụng nên muốn có sự tham gia trên danh nghĩa của các cơ quan trên… _____________________________ Bảy nhà, đất công được Vũ “nhôm” biến thành của riêng 1. Nhà, đất tại 319 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Diện tích: 410 m2 nhà, 190 m2 đất. Định giá 31 tỉ đồng. Hưởng lợi 5,2 tỉ đồng. Nhà nước bị thiệt hại 25 tỉ đồng. 2. Nhà, đất tại 16 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Diện tích: 2.165 m2 nhà, 1.800 m2 đất. Tổng giá trị hơn 187 tỉ đồng. Nhà nước bị thiệt hại 142 tỉ đồng. 3. Khu đất đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng (Công viên An Đồn cũ). Diện tích: 3.260 m2. Trị giá gần 168 tỉ đồng. Thu lời bất chính hơn 500 triệu đồng. Số tiền Nhà nước bị thiệt hại hơn 150 tỉ đồng. 4. Khu đất dự án vệt du lịch ven biển từ Vegas Resort đến Khu du lịch Bến Thành Non Nước, đường Trường Sa, phường Hoa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Diện tích: 15.500 m2. Trị giá 488 tỉ đồng. Số tiền Nhà nước bị thiệt hại gần 436 tỉ đồng. 5. Nhà, đất tại 15 Thi Sách, quận 1, TP.HCM. Diện tích: 2.600 m2 nhà, 2.300 m2 đất. Tổng giá trị 763 tỉ đồng. Nhà nước bị thiệt hại 6,7 tỉ đồng. 6. Nhà, đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực, quận 1, TP.HCM. Diện tích: 1.297 m2đất. Tổng giá trị 364 tỉ đồng. Số tiền Nhà nước bị thiệt hại 6,4 tỉ đồng. 7. Nhà, đất tại 129 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM. Diện tích: Gần 1.500 m2 nhà và 2.264 m2 đất. Tổng giá trị 517 tỉ đồng. Nhà nước bị thiệt hại hơn 200 tỉ đồng.