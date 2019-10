Vụ sửa điểm ở Sơn La: Điều tra tội đưa, nhận hối lộ

Bước ngoặt vụ án từ lời khai của một phụ huynh Đáng chú ý, bà Lò Thị Trường (trú phường Chiềng An, TP Sơn La) là phụ huynh duy nhất thừa nhận đưa cho bị cáo Lò Văn Huynh 300 triệu đồng để cám ơn. Sau khi nhờ ông Huynh “xem giúp điểm”, con trai bà được nâng 11,3 điểm để đậu Học viện An ninh nhân dân. Tuy nhiên, khi bị truy hỏi nhờ ông Huynh “nâng điểm” hay “xem điểm”, bà Trường im lặng, không trả lời. Như vậy, lời khai của bà Trường có thể trở thành bước ngoặt trong vụ án này khi xem xét nhóm tội đưa và nhận hối lộ. Bởi như kết luận điều tra và cáo trạng, khó khăn lớn nhất không thể truy cứu trách nhiệm hình sự các tội danh trên là việc những người được cho là đưa tiền đều một mực chối bỏ. Trong khi đó, bà Trường được coi là người đầu tiên thừa nhận mình có đưa tiền để “cám ơn” (dù là đưa trước hay đưa sau), một trong những dấu hiệu quan trọng của tội đưa hối lộ. Trong quyết định trả hồ sơ, HĐXX TAND tỉnh Sơn La còn yêu cầu trưng cầu ý kiến của cơ quan có thẩm quyền giải thích về quy trình xử lý bài thi trắc nghiệm, việc niêm phong bài thi như thế nào, ở thời điểm nào…, từ đó làm rõ trách nhiệm các đối tượng có liên quan. Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị làm rõ trách nhiệm của cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT Trần Xuân Yến, trung tá Đỗ Khắc Hưng (cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La)… trong việc niêm phong, mở niêm phong phòng xử lý bài thi trắc nghiệm.