Vụ trộm tôm ở Cà Mau: Viện kiểm sát rút hồ sơ

Ngày 28-9, theo thông tin từ các luật sư, TAND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã gửi thông báo cho biết chưa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ thương lái trộm hàng tấn tôm như dự kiến.



Theo thông báo của tòa, ngày 24-9, VKSND huyện Đầm Dơi đã có văn bản gửi tòa cùng cấp yêu cầu rút lại hồ sơ vụ án để xem xét bổ sung chứng cứ. Từ đó, TAND huyện Đầm Dơi đã ra quyết định trả hồ sơ cho VKS.

Đây là vụ án mà Pháp Luật TP.HCM từng có nhiều loạt bài phản ánh trước đây.

Trước đó, TAND huyện Đầm Dơi đã lên lịch đưa vụ án ra xét xử vào sáng 28-9 tại trung tâm văn hóa huyện đối với 19 bị cáo. Trong 19 bị cáo này, 14 người bị truy tố về tội trộm cắp tài sản, năm người bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Trong vụ án này, một số bị cáo diện hộ nghèo, cận nghèo được chỉ định luật sư bào chữa. Bị hại là anh Lê Duy Châu (ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) được ba luật sư bảo vệ miễn phí.



19 người bị khởi tố, bắt giam trong vụ án. Ảnh: CTV

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tình trạng thương lái bố trí vừa thu mua tôm vừa trộm cắp đã diễn ra nhiều năm qua, gây bức xúc dư luận địa phương.

Ngày 5-5, anh Châu liên hệ với một người ở xã Tạ An Khương để bán tôm. Thông qua người môi giới, Đỗ Tuệ Tánh đã thỏa thuận việc mua tôm.

Ngày 7-5, nhóm thương lái vào đầm tôm siêu thâm canh của anh Lê Duy Châu để thu hoạch và mua tôm thẻ chân trắng. Nhóm này đã bố trí các thùng phuy cập mé ao tôm, cảnh giới người nhà chủ ao, chờ sơ hở trộm cắp hàng tấn tôm của anh Châu. Sau đó, các đồng phạm đã kéo trộm từng giỏ tôm lớn dưới ao lên, để lẫn vào số tôm đã cân, mang ra xe tải chở đi.

Tuy nhiên, hoạt động trộm cắp của nhóm người này đã bị các camera an ninh ghi lại. Phát hiện việc bị mất trộm, anh Châu đã dùng những hình ảnh này tố cáo với cơ quan công an. Sau đó, Công an huyện Đầm Dơi vào cuộc, khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 19 người liên quan.

Đầu tháng 9, VKSND huyện Đầm Dơi ban hành cáo trạng truy tố 19 bị can và chuyển hồ sơ sang tòa cùng cấp để đưa vụ án ra xét xử. Cáo trạng của VKSND huyện Đầm Dơi thể hiện nhóm này đã mua của anh Châu 2,7 tấn tôm nhưng đã trộm của anh Châu thêm 2,6 tấn.

Sau khi vụ án xảy ra, hơn chục nông dân ở các huyện trong tỉnh Cà Mau đã có đơn tố giác cho rằng mình cũng bị thương lái tổ chức trộm tôm tấn như kiểu đã trộm ở đầm tôm của anh Châu.