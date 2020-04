Vụ tuổi 14 giám định thành 17: Lời khai bất ngờ của bé gái

Bé B. đang hoảng loạn Chiều 25-4, trao đổi với PLO sau khi vừa hết giờ làm, mẹ bé B. là bà Nguyễn Thị Thơm cho biết, sau buổi làm việc với công an chiều 24-4, bé B. liên tục hoảng sợ, đề phòng người lạ và không dám gặp ai. Phải chờ B. bình tĩnh lại thi bà mới dám nói con suy nghĩ về độ chính xác của các lời khai. Vợ chồng bà đều không biết chữ. Theo bà Thơm, chiều 24-4, khi làm việc với công an bé B. đi cùng cha. Gia đình bà mong được bảo vệ tính mạng và sự an toàn. Bà Thơm vừa mất việc làm do thời gian qua phải thường xuyên nghỉ làm để cung cấp lời khai cho công an. Tuổi 14 giám định thành 17: Bé gái bất ngờ bị tấn công (PLO)- Bé gái 15 tuổi là bị hại trong vụ án xâm hại tình dục bất ngờ bị hai người bịt mặt tấn công.