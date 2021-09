Ngày 21-9, TAND quận Cái Răng, TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm hình sự theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt Trần Thành Công 25 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, Cần Thơ) hai năm sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Công có một tiền án về tội cướp giật tài sản, chấp hành xong án vào tháng 11-2019 chưa được xóa án tích, chưa thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại nay lại tái phạm nguy hiểm.



Bị cáo Trần Thành Công bị áp giải đến tòa. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 22-8, Trần Thành Công đi bộ một mình từ nhà đến nhà của bạn gái là NVNT thuộc ở khu vực 7, phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Đến nơi, Công trèo qua tường rào phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 để sang nhà của T.

Lát sau anh Nguyễn Phước Qui là cán bộ công an phường Hưng Phú nhận được tin báo có người ở địa bàn khác tự ý đi vào khu vực phong tỏa nên tiến hành kiểm tra, xác minh. Anh Qui yêu cầu Công bước ra ngoài để làm việc, Công không chấp hành mà còn có lời lẽ chửi bới, xúc phạm đồng chí Qui, sau đó vào nhà bếp lấy dao tấn công cán bộ công an thì được mọi người can ngăn.

Anh Qui gọi điện thoại báo lãnh đạo Công an phường Hưng Phú để yêu cầu hỗ trợ. Lúc này, Công cầm dao bỏ đi về hướng địa bàn quận Ninh Kiều. Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Hưng Phú cùng lực lượng bảo vệ dân phố đến hỗ trợ anh Qui mời Công về làm việc. Thấy vậy, Công bỏ chạy nên lực lượng đuổi theo để yêu cầu hợp tác làm việc nhưng Công vẫn cố tình cầm dao bỏ chạy.



Bị cáo Trần Thành Công tại tòa. Ảnh: HD

Đến đoạn dưới dốc cầu Quang Trung thì lực lượng đuổi kịp, tiếp tục yêu cầu Công hợp tác, nhưng Công vẫn không chấp hành mà Công còn dùng phần sống dao chém vào tay trái của anh Phạm Đức Trung rồi tiếp tục bỏ chạy và bị bắt ngay sau đó.

Quá trình điều tra, Công khai nhận mục đích dùng dao nhằm đe dọa lực lượng công an làm nhiệm vụ để bị cáo đi về nhà chứ không có ý định gây thương tích, bị cáo cũng đã say rượu nên không kiềm chế được hành vi. Được nói lời sau cùng, bị cáo Công đã ý thức được hành vi phạm tội của mình và ăn năn hối lỗi.



Tòa tuyên án đối với bị cáo Trần Thành Công. Ảnh: HD

Tòa nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, cần phải được xử lý nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian. Bị cáo đã có tiền án, chưa được xóa án tích nay lại phạm tội, đây thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Do đó, tòa đã tuyên phạt bị cáo Công mức án trên.