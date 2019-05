Xét nghiệm ADN… cho bò để tìm chủ

Mới đây, TAND huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) đã thụ lý một vụ án tranh chấp một con bò giữa nguyên đơn là ông Trần Xuân C. (SN 1984, trú xã Sông Trà) và bị đơn là ông Nguyễn Văn B. (SN 1960, trú xã Quế Bình).

Theo hồ sơ, ngày 30-6-2018, ông C. có thả bò ở đường lâm sinh tại thôn 4, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức. Ngày 1-7, ông qua tìm bò thì phát hiện mất một con bò khoảng một năm tuổi có đặc điểm lông màu vàng, giống bò cỏ, đuôi bò có dấu hiệu bị chặt. Quá trình đi tìm, ông C. được người dân cho biết nhìn thấy ông B. và con trai lùa một con bò về nhà ở thôn 2, xã Quế Bình.

Ông C. tìm đến nhà ông B. xem bò và nhận ra bò của mình bị mất nên nói ông B. cho xin lại. Tuy nhiên, ông B. không đồng ý vì cho rằng đây là con bò gia đình ông bị mất trước đó không lâu.

Ngay sau đó, ông C. đã báo cáo sự việc lên Công an xã Quế Bình. Tại buổi làm việc với Công an xã này ngày 3-7-2018, ông B. một mực khẳng định con bò nói trên là của gia đình ông.

Theo ông B., ngày 22-4-2018, gia đình ông bị mất một con bò cái khoảng 7 tháng tuổi, có tật ở đuôi, lông màu vàng, giống bò lai. Ngày 30-6, khi đang tìm bò ở khu vực thôn 2, xã Quế Bình, ông B. phát hiện một con bò không có dây mũi. Ông đến gần thì thấy bò có đặc điểm giống với con bò bị mất của gia đình mình nên dắt về nhà.

Về phần mình, ông C. cũng miêu tả đặc điểm bên ngoài, đặc tính của con bò bị mất trùng khớp với con bò hai bên đang tranh chấp. Ông C. cho hay con bò của gia đình ông trước đó đã đẻ một con bê. Ấy nhưng, tréo ngoe ở chỗ con bê này lại không có nhiều điểm giống với con bò đang tranh chấp. Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào đặc điểm bề ngoài thì khó có thể kết luận ông C. là chủ của con bò.

Bí quá, Công an xã Quế Bình đã quyết định tạm hoãn giải quyết vụ việc để chờ ý kiến cấp trên. Trong thời gian này, con bò được giao cho ông B. tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng. Ngày 4-7-2018, ông C. kiện ông B. ra tòa để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau nhiều lần hòa giải không thành, TAND huyện Hiệp Đức đã chấp nhận đơn khởi kiện của ông C. Tại thời điểm đó, con bò được định giá khoảng 8 triệu đồng.

Quá trình điều tra, xác minh, VKS cùng các cơ quan liên quan đã cho con bò con của nguyên đơn và con bò đang tranh chấp (tạm gọi là bò mẹ) gặp nhau. Kết quả bò con vừa nhìn thấy bò mẹ đã chạy đến và đi theo. Tuy nhiên, các bên lại cho rằng bò ở các xã miền núi thường được thả rông, có thói quen sống theo bầy đàn nên không thể dựa vào điều này để cho rằng ông C. là chủ của bò mẹ.

Cuối cùng, TAND huyện Hiệp Đức đề nghị lấy mẫu mô tai của hai con bò trên đưa đi xét nghiệm ADN để xác định huyết thống. Kết quả ADN đã khẳng định bò mẹ thuộc quyền sở hữu của ông C.

Ông C. nhận lại bò và đồng ý rút đơn khởi kiện. Ngày 1-10-2018, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Đáng tiếc, trong trường hợp này, ông B. vừa không được bò vừa có trách nhiệm phải hoàn trả hơn 16 triệu đồng tiền xét nghiệm ADN cho ông C. theo quy định.

