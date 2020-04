Xét xử thanh niên đánh bảo vệ vì bị nhắc đeo khẩu trang

Lãnh đạo TAND quận 7 cho biết đã lên lịch xét xử vụ Bùi Anh Huân (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ, điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, phiên xử sẽ tiến hành vào ngày 28-4. Đây là phiên xử được tổ chức theo chỉ thị của Chánh án TAND tối cao về phòng chống dịch bệnh COVID- 19 nên hạn chế người tham dự. Toà chỉ triệu tập những người tham gia tố tụng.

Bùi Anh Huân tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cáo trạng xác định sáng 30-3, tại khu dân cư Phú Mỹ (phường Phú Mỹ), Huân chạy bộ tập thể dục nhưng không đeo khẩu trang. Lúc này ông Hà Ngọc Gia - nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại khu dân cư đến nhắc nhở đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, Huân không đeo khẩu trang mà còn dùng tay đánh vào mặt ông Gia, dẫn đến hai bên xô xát. Hậu quả ông Gia bị chấn thương với tỉ lệ thương tích là 24%.

Ngay sau đó các cơ quan tố tụng đã nhanh chóng vào cuộc, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm bị can đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh với Huân.