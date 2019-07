Xô xát vì chuyện học hành của con, phụ huynh lãnh 2 năm tù

Ngày 22-7, TAND TP Long an xử sơ thẩm về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Trần Minh Đức (SN 1981, Tân An). Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Đức mức án hai năm tù. Bị hại là ông Trần Văn Phong - phụ huynh của một học sinh tại trường Võ Thị Sáu, TP. Tân An, Long An.



Bị cáo Đức tại toà. Ảnh :MINH VƯƠNG

Trước đó, ngày 19-7, TAND TP Tân An, tỉnh Long An mở phiên toà xét xử, đây là lần thứ ba mà toà án mở phiên toà, sau nhiều lần toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Nguyên nhân xảy ra ẩu đả là do hai phụ huynh có mâu thuẫn vì chuyện học tập của con.

Theo cáo trạng, ngày 19-9-2015, tại phòng họp lớp 4/8, trường tiểu học Võ Thị Sáu, TP. Tân An, Long an có tổ chức họp phụ huynh học sinh. Ông Trần Văn Phong có tìm gặp bà Nguyễn Thị Thu Vân để nói chuyện, cả hai đều là phụ huynh có con học cùng lớp 4/8.

Tại phòng họp, đôi bên có lớn tiếng cự cãi, ông Phong đạp bàn, chửi bới và dùng lời lẽ khiếm nhã nói với bà Vân. Do vậy giáo viên chủ nhiệm đã mời cả hai ra khỏi phòng họp. Ra ngoài, trước cửa phòng họp, cả hai tiếp tục cãi nhau.

Sau đó, ông Đức – chồng của bà Vân biết chuyện. Lúc này, ông Đức đi từ ngoài cổng trường vào, trên tay cầm nón bảo hiểm, đánh trúng một cái vào mặt khiến ông Phong té bật ra sau. Ông Phong bị chảy máy ở vùng mặt và mũi.

Tiếp đó, ông Đức lên xe bỏ về thì ông Phong đuổi theo. Phong nhặt hai vỏ chai nước ngọt bên lề đường và Đức cầm một đoạn gỗ chuẩn bị đánh nhau thì công an phường 1, TP Tân An đến. Lực lượng công an yêu cầu ông Phong đi bệnh viện và đưa ông Đức về trụ sở để lấy lời khai.

Ngày 14-12-2015, ông Phong đã đề nghị xử lý hình sự đối với ông Đức. Theo kết quả giám định pháp y ông Phong bị gãy xương mũi chính, tỷ lệ thương tật là 14%, ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Quá trình điều tra, các nhân chứng, người có liên quan đều xác định bị can Đức có dùng nón bảo hiểm loại cứng, có ốp tai để đánh bị hại.

Do dó, Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố, bặt tam giam Đức về tội cố ý gây thương tích. Về nhân thân, tháng 8-2005, Đức có một tiền án về tội đánh bạc bị TAND TP Tân An xử phạt 12 tháng, cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 24 tháng.