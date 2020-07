Xử cựu đại úy công an tuồn điện thoại vào trại giam

Kỷ luật, kết án nhiều người liên quan Đối với vụ án thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị giam giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn thì quá trình điều tra không đủ căn cứ xác định lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về quản lý, canh gác để hai can phạm bỏ trốn khỏi nơi giam. Do đó, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã quyết định đình chỉ điều tra vụ án này. Đến nay, toàn bộ các cá nhân liên quan đến ca trực vào ngày xảy ra vụ trốn trại tạm giam đã bị kỷ luật. Cụ thể cơ quan có thẩm quyền đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối chín cán bộ, chiến sĩ và khiển trách sáu cán bộ, chiến sĩ khác. Liên quan đến vụ trốn trại tạm giam của Huy “nấm độc” và Nưng, ngày 23-6, TAND TP Phan Thiết đã tuyên phạt Nguyễn Viết Huy năm năm sáu tháng tù (cộng với 20 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp Huy phải thi hành 25 năm sáu tháng tù). Nguyễn Văn Nưng bị tòa phạt bốn năm sáu tháng tù (cộng với 12 năm tù về tội giết người, tổng hợp hình phạt chung phải chấp hành là 16 năm sáu tháng tù). Nguyễn Minh Hoàng (người cung cấp cưa sắt) bị phạt ba năm sáu tháng tù (cộng với ba năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt chung là bảy năm tù).