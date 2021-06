Đề nghị phạt hành chính 4 cán bộ của Bệnh viện Phan Thiết Sau khi xem xét, đánh giá về nhiệm vụ được phân công; tính chất, mức độ hành vi vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận nhận thấy có 4 cán bộ của Bệnh viên Phan Thiết đã vi phạm công tác lập, thanh quyết toán chứng từ tài chính. Theo cơ quan điều tra, mặc dù hành vi của các cá nhân trên không cấu thành tội phạm nhưng cần xử nghiêm về hành chính để răn đe, giáo dục. Do đó cơ quan điều tra đề nghị Trung tâm Y tế TP Phan Thiết căn cứ tính chất, mức độ vi phạm của từng cá nhân liên quan để xử lý hành chính theo quy định và thông báo kết quả xử lý về cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh biết.