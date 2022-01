Trước đó, chiều 7-1, tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, TP Hải Phòng xảy ra vụ một đối tượng dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp số tiền hơn 3 tỷ đồng. Tiếp đó, đối tượng này ra ngoài cửa cướp một xe mô tô của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hải Phòng phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra và truy bắt đối tượng. Đến trưa 9-1, tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, tổ công tác truy bắt được Nguyễn Văn Nam. Khám xét, lực lượng công an thu giữ hai khẩu súng, 40 viên đạn, một xe máy, một điện thoại và 1,2 tỉ đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Nam thực hiện hành vi cướp tài sản.