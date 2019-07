Xử 'tú ông' môi giới bán dâm cho á hậu ngàn đô

Ngày 15-7, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ Kiều Đại Dũ (SN 1996, tên gọi khác Pi, quê quán Bình Định) bị truy tố môi giới mại dâm cho các á hậu, MC nổi tiếng.

Phiên xử cuối tháng 6 bị hoãn theo yêu cầu của phía luật sư bị cáo. Tại phiên xử hôm nay bị cáo này có 2 luật sư.



Người nhà bị cáo có mặt sớm tại toà. Bị cáo có vẻ xuống sắc sau một thời gian bị tạm giam. Hiện HĐXX đang thực hiện các bước chuẩn bị khai mạc phiên toà.



Cạnh đó, á hậu, MC bị bắt quả tang khi bán dâm trong khách sạn không xuất hiện tại toà.



Như PLO đã thông tin Dũ bị truy tố tội môi giới mại dâm theo Khoản 2, Điều 328, BLHS 2015 với khung hình phạt cao nhất 7 năm tù thuộc trường hợp phạm tội từ hai lần trở lên và đối với hai người trở lên. Hồ sơ ghi nhận Dũ đang là sinh viên tại một trường đại học tại Sài Gòn.





Kiều Đại Dũ được dẫn giải đến phiên toà

Theo cáo trạng, ngày 29-8-2018, Dũ điều 2 "chân dài" hạng sang theo yêu cầu của hai đại gia. Cụ thể, Dũ gọi điện cho N. (SN 1996, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và T. (SN 1996, quê Thanh Hóa) thương lượng giá "đi khách".



N. đồng ý giá 3 triệu đồng; T. ra giá 6 triệu đồng. Sau đó, Dũ gọi điện cho đại gia báo giá gấp đôi số tiền đã thỏa thuận với hai "chân dài".



Hôm sau, Dũ cùng N. đến một khách sạn ở đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP HCM). Tại đây, Dũ nhận 19 triệu đồng từ khách hàng. Cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang khi hai bên đang thực hiện mua bán dâm.



Trước đó một tuần, theo yêu cầu từ đại gia, Dũ bắt mối với MC C.V. (SN 1997) và á hậu N.T.D (SN 1995). D. đồng ý bán dâm với giá 5.000 USD/lần, V. đồng ý bán dâm với giá 600 USD/lần. Để hưởng chênh lệch, Dũ báo với khách rằng V. bán dâm với giá 1.500 USD/ lần, D. chấp nhận 7.000 USD/lần.



Khách đồng ý, chiều 30-8-2018, Dũ đến quán cafe tại góc đường Lê Lai, Nguyễn Trãi-Tôn Thất Tùng (quận 1), nhận từ khách 8.500 USD và 500 tiền thưởng. Sau đó, á hậu và MC nói trên cũng đến quán ngồi nói chuyện và nhận tiền bán dâm. Sau đó, khách và chân dài đi bộ sang khách sạn lên phòng thực hiện hành vi bán dâm thì bị công an bắt quả tang. Lần môi giới này, Dũ hưởng lợi 3.400 USD.

Tại cơ quan công an, á hậu D. và MC V. khai nhận Dũ là người môi giới mại dâm cho hai cô này. Cơ quan chức năng xác định Dũ hưởng lợi từ hành vi môi giới mại dâm được 89 triệu đồng.



Ngoài ra Dũ còn thừa nhận từ tháng 9-2017 đến ngày 30-8-2018, Dũ đã nhiều lần thực hiện việc môi giới cho các "chân dài" hưởng lợi 19 triệu đồng. Dũ dùng số điện thoại đăng ký tài khoản trên zalo và làm quen với với những cô gái mại dâm trên mạng. Sau đó Dũ để số điện thoại mình và ảnh của các cô gái lên trang web phim ảnh khiêu dâm để môi giới mại dâm hưởng lợi. Việc giao nhận tiền được thực hiện thông qua tài khoản Dũ hoặc trực tiếp gặp mặt.

Liên quan đến vụ án, những người đã có hành vi mua dâm và các "chân dài" có hành vi bán dâm, công an TP.HCM đã ra quyết định xử phạt hành chính. Đối với Đ.N.T. được Dũ nhờ đi lấy tiền 4 lần nhưng T. không biết số tiền này là tiền do Dũ môi giới mại dâm mà có. Do đó, không có cơ sở xử lý hình sự đối với hành vi của T.

Đối với V.T.T, ban đầu Dũ khai T. là đối tượng sử dụng tài khoản Zalo "Thanh Thanh", môi giới C.V. cho Dũ để Dũ môi giới V. bán dâm cho người mua dâm không rõ lai lịch. Tuy nhiên, quá trình điều tra không chứng minh được T. sử dụng tài khoản Zalo "Thanh Thanh". Do đó, không có căn cứ xử lý hình sự đối với T.

Đối với đối tượng sử dụng tài khoản Zalo "Bảo Bảo", Dũ khai "Bảo Bảo" môi giới N.T.D. cho Dũ để Dũ môi giới D. bán dâm cho Q. Tuy nhiên, đến nay chưa xác định được đối tượng sử dụng tài khoản Zalo "Bảo Bảo" nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, lúc nào tìm được sẽ làm rõ và đề nghị xử.