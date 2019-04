Xuất hiện nhiều tình tiết mới ở phiên xử 2 cựu công an

Hai bị cáo gồm Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi, cựu công an viên Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, cựu công an viên, Công an quận Ô Môn) bị VKSND quận truy tố về tội cố ý gây thương tích. HĐXX cũng đã triệu tập giám định viên đến phiên tòa.

Hai bị cáo tại tòa. Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận có đánh bị hại, tuy nhiên cả hai đều phủ nhận về nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Bị cáo Nghĩa thừa nhận có dùng chân đạp vào bụng và đá vào đùi bị hại. Còn bị cáo Tuấn Anh và các nhân chứng khai bị cáo có dùng chân đá vào hông phải của bị hại. Bị cáo Nghĩa yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ tỉ lệ thương tích từng bị cáo gây ra đối với bị hại để xác định hành vi. Theo bị cáo Tuấn Anh, thời điểm đá nạn nhân bị cáo có mang giày tuy nhiên quá trình điều tra cơ quan điều tra không thu giữ đôi giày. Kết luận giám định pháp y về tử thi của Trung tâm Pháp y Sở Y tế TP Cần Thơ cho rằng Nguyễn Chí Hiếu tử do suy đa cơ quan do vỡ 3 tá tràng, viêm phúc mạc toàn thể, vỡ D3 tá tràng do ngoại lực tác động- vật tày gây nên. Tại Công văn số 133 ngày 2-10-2018 của Trung tâm Pháp y, Sở Y tế TP Cần Thơ trả lời: Tác động ngoại lực vào phần bụng và tác động ngoại lực vào hông sườn phải đều có thể gây nên tổn thương dẫn đến cái chết của Nguyễn Chí Hiếu. Tuy nhiên, tổn thương còn phụ thuộc vào lực tác động mạnh hay nhẹ của từng ngoại lực và sự tác động tương hỗ của cả hai ngoại lực.

Trong khi đó, bản kết luận giám định pháp y trên hồ sơ của Phân viện tại TP.HCM, Viện Pháp y Quốc gia xác định Nguyễn Chí Hiếu tử vong có nguyên nhân là do sốc nhiễm trùng nhiễm độc, viêm phúc mạc toàn thể, hoại tử đại tràng và mạc treo, suy đa cơ quan hậu quả của vỡ tá tràng đoạn D3 không đáp ứng điều trị. Tổn thương đứt tá tràng đoạn D3, đại tràng lên và mạc treo tràng là do tác động của vật tày vào vùng bụng của nạn nhân với một lực mạnh gây nên.



Giám định viên trả lời câu hỏi của luật sư và đại diện VKS.

Như vậy, kết luận pháp y giữa Trung tâm Pháp y TP Cần Thơ và Phân viện tại TP Hồ Chí Minh có mâu thuẫn với nhau. Giải thích về việc này giám định viên cho biết nguyên nhân dẫn đến nạn nhân tử vong là do suy cơ quan, và nguyên nhân chính là do vỡ tá tràng. Cơ quan giám định chỉ xác định được nguyên nhân là vỡ tá tràng là do lực tác động chứ không thể xác định được là do bị đạp vào bụng hay bị đá vào hông, có phải hai bị cáo cộng hưởng hay không.



HĐXX nhận định phiên tòa xuất hiện nhiều tình tiết mới nên hoãn phiên tòa để làm rõ.

Đại diện luật sư bào chữa cho bị cáo Tuấn Anh cho biết kết luận giám định thể hiện nạn nhân bị vỡ tá tràng, bị cáo Tuấn Anh thừa nhận đá vào hông phải nhưng tá tràng lại ở bên trái. Như vậy có mâu thuẫn cần phải làm rõ. Do đó luật sư cho rằng cần thiết triệu tập khẩn cấp đại diện các bệnh viện và hội đồng giám định trung ương để làm rõ.

Sau khi hội ý, HĐXX nhận thấy qua phần xét hỏi tại tòa xuất hiện nhiều tình tiết mới cần phải làm rõ (vật chứng vụ án, kết luận nguyên nhân tử vong). Do đó tòa quyết định hoãn phiên tòa để các bên làm rõ các vấn đề, khi cần thiết thì trả hồ sơ điều tra bổ sung.