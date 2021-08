Chiều 30-8, bị can Hoàng Thị Hồng (48 tuổi, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) đang được cách ly y tế tập trung. Bị can Hồng là F1 vừa bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ do có hành vi chống đối lực lượng đưa người đi cách ly y tế tập trung.



Gần 3 tiếng thương thuyết, vận động

Qua hai lần y tế lấy mẫu xét nghiệm, bà Hồng đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 và đang được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần ba, lần bốn.

Vợ chồng bà Hồng từng tiếp xúc gần với F0 nên cả hai là F1. Theo quy định của tỉnh Nghệ An, tất cả F1 đều phải đi cách ly y tế tập trung.

Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ đã có quyết định cách ly vợ chồng bà Hồng tại điểm cách ly Trường Mầm non xã Diễn Kỷ. Tuy nhiên, bà Hồng không đi cách ly y tế tập trung nên chính quyền địa phương có quyết định cưỡng chế.



Thi hành quyết định khởi tố bị can Hoàng thị Hồng tại điểm cách ly tập trung. Ảnh: CA

Tối 23-8, Công an xã cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Diễn Kỷ đến nhà bà Hồng thi hành quyết định cưỡng chế.



Tuy nhiên, bà Hồng khóa trái cửa, vẫn ở nhà sinh hoạt bình thường mặc cho cán bộ y tế và chính quyền địa phương giải thích. Bà Hồng còn cởi quần áo, chửi bới những người đang làm nhiệm vụ.

Gần 3 giờ đồng hồ được giải thích, thuyết phục nhưng bà Hồng vẫn chống đối. Lực lượng chức năng đã phá cửa để vào cưỡng chế nhưng bà Hồng tiếp tục chống đối, cào cấu và giật khẩu trang…

Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu khởi tố bà Hồng về tội chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự. Trong ngày, VKSND huyện Diễn Châu có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Hồng của Công an huyện Diễn Châu.

Sáng 29-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu phối hợp với VKSND huyện Diễn Châu đến nơi bà Hồng đang cách ly tập trung để thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can.

Lý do phải đục phá cửa để đưa F1 đi cách ly

Chiều 30-8, giải thích lý do phá cửa đưa F1 đi cách ly tập trung, ông Đậu Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ, cho biết theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì tùy tình hình mà địa phương quyết định cho cách ly ở nhà hay tập trung. TP.HCM kể cả F0 cũng có thể cho cách ly điều trị tại nhà nhưng đối với Nghệ An thì ca F1 tiếp xúc gần với F0 là phải đi cách ly tập trung.

Bà Hồng không chấp hành quyết định đi cách ly tập trung. Bà cho rằng có nhà mới, các tỉnh, thành khác cho F1 cách ly ở nhà. Ban đầu, chồng bà Hồng cũng chống đối nhưng xã đã thuyết phục được ông đi cách ly.

Theo ông Trường: “Sau khi đọc thông báo quyết định cưỡng chế bà vẫn ngoan cố, không chịu ra khỏi nhà. Chúng tôi đã gần 3 tiếng đồng hồ thuyết phục, vận động, tuyên truyền, giải thích, nhờ người gọi điện thoại đến thương thuyết bà vẫn không chịu chấp hành.

Xã nhờ xóm, những người thân cận đến vận động bà vẫn không đi. Trong khi đó, bà cởi quần áo, chửi bới, lăng mạ.

Cho đến khi ra tối hậu thư bà Hồng vẫn không chấp hành, không có cách nào khác buộc phải đục phá cửa để đưa bà đi. Chống dịch như chống giặc, chậm một tý là nguy cơ lây lan dịch. Chúng tôi không đủ lực lượng để đứng canh mãi trước nhà bà Hồng”.

“Tỉnh đang làm tốt việc cách ly tập trung”

Về lý do không cho F1 cách ly tại nhà, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, nói: “Tỉnh Nghệ An đang làm tốt việc cách ly tập trung và chưa có quy định cho F1 cách ly tại nhà.

Hiện nay, một số huyện hoặc TP Vinh có thể trưng dụng nhà người dân đủ điều kiện để làm điểm cách ly tập trung. Điểm này vẫn phải có chốt chặn, giăng dây, cung cấp lương thực, thực phẩm tại chỗ.

Các điểm cách ly tập trung của tỉnh Nghệ An đủ chỗ để F1 cách ly và đang được kiểm soát rất tốt. Việc cách ly F1 tại nhà rất khó giám sát. Nếu gặp người ý thức kém thì sẽ có rủi ro cao làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng”.

Được biết Nghệ An hiện có gần 4.000 người là F1. Tất cả F1 đang phải cách ly tập trung. Nếu để xảy ra lây nhiễm chéo tại các điểm cách ly tập trung thì cán bộ liên quan bị kỷ luật.

Cụ thể, chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã ra quyết định thi hành kỷ luật khiển trách chủ tịch và cảnh cáo chỉ huy trưởng quân sự xã Sơn Thành vì để xảy ra lây nhiễm chéo cho ba cán bộ làm việc trong khu cách ly tập trung của xã.

Trong đó, ông Nguyễn Hữu Sáu, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, bị kỷ luật khiển trách. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày 10-8, với lý do có khuyết điểm, vi phạm trong công tác tổ chức, triển khai, kiểm tra, giám sát việc cách ly tập trung công dân phòng chống dịch tại xã.

Còn ông Nguyễn Hữu Tình, công chức, chỉ huy trưởng quân sự xã, bị kỷ luật cảnh cáo. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày 10-8, với lý do có sai phạm, khuyết điểm trong công tác tham mưu tổ chức, triển khai, kiểm tra, giám sát việc cách ly tập trung công dân phòng chống dịch tại xã.