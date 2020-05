Y án vụ giao đất vàng số 15 Thi Sách

Ông Tín xin vắng mặt vì lý do sức khỏe Tại phiên xử phúc thẩm, ông Tín vắng mặt. Trước đó, ngày 5-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã có công văn yêu cầu trích xuất ông từ Trại giam Thủ Đức X230D - Bộ Công an về Trại giam Công an TP.HCM để phục vụ xét xử. Tuy nhiên, vào ngày 15-5, tòa có văn bản đề nghị dừng trích xuất ông Tín. Theo tòa, ông Tín có đơn và xác nhận của trại giam về tình trạng sức khỏe của ông Tín là: “Hiện huyết áp cao không ổn định, nhịp tim không đều, đang điều trị rối loạn lipid máu, tăng acid uric. Sức khỏe không đảm bảo cho việc di chuyển”. Ngoài đề nghị dừng trích xuất ông Tín vì lý do sức khỏe, tòa cũng nêu rõ trong vụ án, ông Tín không kháng cáo và chỉ liên quan đến lời khai của những bị cáo có kháng cáo. Sau phiên xử sơ thẩm, ông Tín chấp nhận án tù bảy năm, không có kháng cáo và có đơn xin thi hành án sớm. Còn LS của ông Tín cho biết dù xin vắng nhưng thân chủ có yêu cầu LS đến tham gia phiên phúc thẩm.