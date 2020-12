Ý kiến các bên vụ mua bán cổ phần công ty Minh Thành, Đồng Nai

Đồng Nai thực hiện văn bản của cơ quan điều tra Ngày 01-12, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Kim Long - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết sau khi nhận được văn bản đề nghị của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện Long Thành thực hiện theo đề nghị trên đến khi có thông báo mới Ngày 7-12, theo ghi nhận thực tế của PV, dự án khu dân cư tại xã An Phước, huyện Long Thành hiện chỉ là một khu đất trống, chưa có hoạt động xây dựng. Khu này cách UBND xã An Phước khoảng 20 km, tuy nhiên việc di chuyển vào khu đất dự án rất khó khăn vì phải đi bằng ghe và lội bộ qua ruộng do không có đường giao thông liên lạc.