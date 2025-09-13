Phó ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh 13/09/2025 15:24

(PLO)- Ông Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh do là 'đối tượng có liên quan trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang thụ lý điều tra'.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng.

Theo thông báo nói trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng với lý do: “Đối tượng có liên quan trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang thụ lý điều tra”.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh tính từ ngày 11-9-2025 đến ngày 6-1-2026.

Công an tỉnh Thanh Hoá hiện chưa thông tin cụ thể ông Đỗ Trọng Hưng đang liên quan đến vụ án nào.

Ông Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi giữa tháng 9-2021 trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Đỗ Trọng Hưng sinh năm 1971, quê Thanh Hóa. Ông hiện là Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông là Tiến sĩ Triết học, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Khoa học ngành Chính trị.

Ông Đỗ Trọng Hưng từng trải qua nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng tại Thanh Hóa như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trước khi được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ tháng 9-2024.