Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị bắt 22/04/2024 11:25

Mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Ông Phạm Thái Hà

Ngày 21-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định, lệnh khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" theo quy định tại khoản 4, Điều 358 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Ngày 22-4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh, quyết định nêu trên. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thi hành các lệnh, quyết định này.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vì vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.

Ông Phạm Thái Hà (quê Thái Bình) có học vị Tiến sĩ kinh tế; là Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA) chuyên về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Ông Phạm Thái Hà từng trải qua các vị trí: Thư ký Tổng kiểm toán Nhà nước; Thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính; Hàm vụ trưởng, Thư ký của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ; Trợ lý Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.