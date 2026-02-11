PV GAS D đảm bảo nguồn cung cấp khí ổn định cho hơn 100 nhà máy quy mô lớn 11/02/2026 17:22

(PLO)- PV GAS D đang cung cấp khí ổn định qua hệ thống đường ống cho hơn 100 nhà máy sản xuất quy mô lớn ở TP.HCM; trong đó khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Châu Âu chiếm khoảng 75%.

Chiều 10-2, tại Khu công nghiệp Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM), Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) họp báo cung cấp thông tin về hoạt động 2025; tình hình tiêu thụ khí của khách hàng tại khu vực Đông Nam Bộ.

Theo đó công ty là đơn vị cung cấp khí thiên nhiên hàng đầu tại Việt Nam cho các hộ tiêu thụ công nghiệp, với sản lượng tiêu thụ hằng năm trên 1 tỉ Sm3 từ nguồn khí trong nước và nhập khẩu.

PV GAS D là đơn vị cung cấp khí thiên nhiên lớn hiện nay

Với hệ thống phân phối khí phạm vi toàn quốc và hơn 23 năm kinh nghiệm, PV GAS D đã cung cấp an toàn, ổn định hơn 13 tỉ Sm3 khí thiên nhiên làm nhiên liệu cho hơn 130 khách hàng. Riêng tại khu vực Đông Nam Bộ, PV GAS D hiện đang cung cấp khí qua hệ thống đường ống cho hơn 100 nhà máy sản xuất quy mô lớn ở TP.HCM, trong đó khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Châu Âu chiếm khoảng 75%.

Năm 2025, sản lượng khí cung cấp là gần 905 triệu Sm3.

Ông Đỗ Phạm Hồng Minh, Giám đốc Công ty PV GAS D cho biết công tác vận hành hệ thống cấp khí luôn phải đặt ra yêu cầu cao, đảm bảo an toàn, ổn định và liên tục.

PV GAS D luôn đặt mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn cung cấp khí và quyền lợi của khách hàng.

Công tác bảo đảm an ninh an toàn hệ thống phân phối khí thấp áp luôn được Công ty PV GAS D chú trọng. Công ty luôn chủ động báo cáo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, an toàn nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho công trình khí và hệ thống cấp khí hiện hữu trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật.

Riêng 2025, Công ty đã thực hiện kiểm tra 2.190 lần nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho công trình khí và hệ thống cấp khí hiện hữu. Công ty tổ chức truyền thông về an ninh an toàn đến ban quản lý khu công nghiệp, các hộ dân sinh sống gần tuyến ống 7 lần/năm với 475 lượt người tham dự.

Tổ chức tuyên truyền về an ninh an toàn hệ thống tuyến ống khí thấp áp đến các đơn vị, hộ dân sinh sống gần tuyến ống.

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2025, Công ty PV GAS D cũng chăm lo tốt cho đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động của công ty; trong đó đảm bảo chế độ tiền lương, tiền thưởng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.