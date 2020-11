3 yếu tố có thể khiến kết quả đêm bầu cử 3-11 trở nên bất định

Chuyên gia hiến kế cho ông Trump vào giờ G Đội tranh cử của ông Trump hiện đang dồn sức vào các bang mà ông từng giành chiến thắng bốn năm trước, dù các cố vấn biết ông có thể không thể hiện tốt ở ba bang chiến địa Pennsylvania, Michigan và Wisconsin như ông từng làm năm 2016. Dù vậy, trả lời phỏng vấn của hãng tin Politico, Giám đốc Viện Nghiên cứu quan điểm công chúng thuộc ĐH Muhlenberg (Mỹ) Christopher Borick cho rằng nếu ông Trump có thể nỗ lực cải thiện tỉ lệ ủng hộ ở bộ phận cử tri cao tuổi và vận động được số lượng lớn cử tri đi bỏ phiếu ở vùng nông thôn thì ông vẫn có thể chiến thắng tại các bang trên. Đầu năm nay ông Trump nhắm đến tổng cộng 17 bang cần tranh thủ, trong đó có nhiều bang ông không thắng trong năm 2016. Tuy nhiên, ông đã bỏ qua ba bang (Colorado, Virginia, New Mexico) mà ông từng thất bại năm 2016 nhưng vẫn hy vọng có thể chiến thắng năm nay và tập trung vận động ở ba bang mà ông không chiến thắng trong năm 2016 là Minnesota, Nevada và New Hampshire để giúp bù đắp cho các bang mà ông có thể thua. Ví dụ, ông Trump có thể mất Wisconsin nhưng nếu giành được Minnesota hoặc cả Nevada và New Hampshire thì vẫn giành được số phiếu đại cử tri tương đương.