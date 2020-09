Tờ The Times of India ngày 21-9 đưa tin bốn trên năm quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực tiếp theo.

Phát biểu tại Hạ viện (Lok Sabha) hôm 21-9, Bộ trưởng Quốc vụ Bộ Ngoại giao Ấn Độ Shri V. Muraleedharan cho biết Ấn Độ dành "ưu tiên cao nhất" cho việc trở thành thành viên thường trực tiếp theo trong Hội đồng Bảo an LHQ.

“Bốn trong số năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ đã bày tỏ sự ủng hộ song phương đối với việc Ấn Độ ứng cử vào vị trí thành viên thường trực” – ông Muraleedharan cho biết.

Tuy nhiên, ông Muraleedharan không nêu tên cụ thể các quốc gia.



Tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ. Ảnh: PA

Ông Muraleedharan hôm 21-9 đã trích dẫn thông cáo chung về chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Trung Quốc hồi tháng 5-2015 cho biết: “Trung Quốc coi trọng vị thế của Ấn Độ trong các vấn đề quốc tế với tư cách là một nước lớn đang phát triển, đồng thời hiểu và ủng hộ nguyện vọng của Ấn Độ”.

Hiện tại, Hội đồng Bảo an LHQ gồm năm nước thành viên thường trực và 10 nước thành viên không thường trực được Đại hội đồng LHQ bầu ra với nhiệm kỳ hai năm.

Năm thành viên thường trực hiện đang là Nga, Anh, Trung Quốc, Pháp và Mỹ và các quốc gia này có quyền phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào.

Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Đức và Nhật Bản hiện là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí thành viên thường trực tiếp theo của Hội đồng Bảo an LHQ, tổ chức có trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Tiến trình cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ hiện đang được thảo luận trong khuôn khổ đàm phán liên chính phủ của Đại hội đồng LHQ. Trước tình hình các vấn đề toàn cầu diễn biến phức tạp, yêu cầu về việc tăng số lượng thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an LHQ đang được quan tâm.

Tuần trước, nhóm các nước Ấn Độ, Brazil và Nam Phi bày tỏ "thất vọng" trước tiến trình cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ "chậm chạp" và cho biết đã đến lúc mở rộng thành viên thường trực.