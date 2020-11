Theo trang Politico, hiện đội ngũ chuyển tiếp quyền lực Tổng thống đắc cử Joe Biden đang cân nhắc chọn ra người sẽ giữ chức Bộ trưởng Tài chính - một chức vụ bị giám sát gắt gao nhất trong nội các.



Việc chọn ra người giữ chức vụ quan trọng này có thể sẽ là một cuộc chiến đầu tiên giữa ông Biden và đảng Cộng hòa. Lý do là vì chính quyền ông Biden dự kiến ban hành một gói kích thích lớn để thúc đẩy sự phục hồi yếu ớt của nền kinh tế sau đại dịch, đồng thời tăng thuế đối với các doanh nghiệp lớn và một số người Mỹ giàu có nhất.



Dưới đây là ba ứng viên có thể lọt vào mắt xanh của ông Biden.



Lael Brainard



Bà Brainard, 58 tuổi, là một ứng cử viên sáng giá nhất cho chức Bộ trưởng Tài chính. Với kinh nghiệm dày dặn, bà đang là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí này, tờ The New York Times đưa tin.



Bà hiện đang giữ chức thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, và từng là quan chức cấp cao của Bộ Tài chính trong chính quyền hai Cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama. Bà có nhiều kinh nghiệm trong việc hoạch định chính sách, đặc biệt là trong các cuộc khủng hoảng kinh tế.



Bà Lael Brainard. Ảnh: BLOOMBERG

Ngoài ra, nữ thống đốc còn nhận được sự nể trọng từ các cơ ngoại giao ở nhiều nước và được ngân hàng trung ương đánh giá cao. Nếu được đề cử và chấp thuận, bà sẽ là nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên trong lịch sử Mỹ.



Một lý do khác giúp bà thích hợp với vị trí này là vì trong cuộc khủng hoảng COVID-19, bà và các đồng nghiệp tại Cục Dự trữ Liên bang đã hỗ trợ các biện pháp kích thích tài chính để giúp phục hồi kinh tế sau đại dịch. Đây là yếu tố quan trọng vì trong quá trình tranh cử, ông Biden đã cam kết với cử tri sẽ đối phó với đại dịch và khôi phục kinh tế.



Ông Matthew Luzzetti, nhà kinh tế trưởng về thị trường Mỹ tại ngân hàng Deutsche Bank nói: "Tôi hy vọng đầu năm 2021, bà ấy sẽ tung ra một gói kích thích kinh tế mạnh mẽ hơn so với những gì đảng Cộng hòa đã làm. Bà là người ủng hộ nhiệt tình các yếu tố chính của nền tảng Dân chủ: trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ chính quyền các bang và các doanh nghiệp nhỏ".



Roger Ferguson



Ông Roger Ferguson, 69 tuổi, từng giữ chức vụ quan trọng trong Cục Dự trữ Liên bang cũng là một trong những ứng viên tiềm năng ông Biden có thể cân nhắc, theo tờ The Washington Post.



Ông Roger Ferguson. Ảnh: GETTY IMAGES

Cựu thống đốc Ferguson hiện là chủ tịch và giám đốc điều hành của tổ chức tài chính phi lợi nhuận TIAA. Trước đây, ông từng có thời gian là phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang và đảm nhận vị trí thống đốc ngân hàng trung ương Mỹ dưới thời ông Clinton.



Trong giai đoạn 2008-2016, ông là trợ thủ đắc lực của ông Obama trong lĩnh vực tài chính khi trực tiếp tham gia vào nhiều chính sách do cựu tổng thống đề ra.



Nếu được đề cử và chấp thuận, ông sẽ là người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức vụ quan trọng này.



Janet Yellen



Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống đắc cử Biden cũng đang cân nhắc lựa chọn cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Janet Yellen, 74 tuổi, làm Bộ trưởng Tài chính.



Bà Yellen từng là thống đốc Cục Dự trữ Liên bang dưới thời ông Clinton và ông Obama. Đặc biệt, vào năm 2014 khi ông Obama đang tại vị, bà từng được ông tin tưởng cho giữ chức chủ tịch ngân hàng trung ương.



Bà Janet Yellen. Ảnh: AP

Nhiệm kỳ chủ tịch của bà nổi bật với việc giảm tỷ lệ thất nghiệp vốn ở mức cao kỷ lục trên thị trường chứng khoán và giữ lạm phát ở mức thấp.



Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay, bà Yellen đóng vai trò cố vấn cho nhóm tranh cử của ông Biden về các vấn đề kinh tế sau đại dịch COVID-19. Bà đã khuyên các nhà lập pháp nên thông qua gói cứu trợ kích thích kinh tế, đồng thời cảnh báo rằng nền kinh tế Mỹ có thể phải đối mặt với thiệt hại nghiêm trọng và vĩnh viễn nếu không có gói này.



Nếu được chọn, bà có thể sẽ cùng với ông Biden ứng phó đại dịch cũng như soạn thảo kế hoạch thuế. Hiện tổng thống đắc cử đang kêu gọi đánh thuế cao hơn đối với những người giàu có và các tập đoàn, đồng thời đưa ra kế hoạch cung cấp và mở rộng các khoản tín dụng thuế cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình.