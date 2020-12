Phe ông Trump đem kết quả Pennsylvania lên Tòa án Tối cao Hãng tin Politico cho biết đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump ngày 20-12 đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao Mỹ kiện kết quả và quy trình kiểm phiếu bầu ở bang Pennsylvania. Trong thông cáo về vụ việc, LS riêng của tổng thống - ông Giuliani cho hay mục tiêu chính của đơn kiện là nhằm thách thức các quyết định “vi phạm Hiến pháp Mỹ nghiêm trọng có lợi cho ông Biden” mà Tòa án Tối cao của bang Pennsylvania đã đưa ra trước và sau ngày bỏ phiếu 3-11. Theo LS này, Tòa án Tối cao Pennsylvania trước ngày 3-11 đã ra lệnh cấm bên thứ ba can thiệp hay khiếu kiện về phiếu bầu khi chưa kết thúc quá trình kiểm phiếu. Sau ngày 3-11, tòa này tiếp tục ra các quyết định hạn chế số lượng quan sát viên tham gia giám sát quy trình kiểm phiếu và cho phép tính luôn cả các phiếu bầu không hợp lệ (như thiếu ngày tháng hay địa chỉ của cử tri). Tòa cũng cho phép lùi thời hạn nhận các phiếu bầu qua thư từ tối 3-11 đến sáng 6-11. Ông Giuliani kêu gọi Tòa án Tối cao Mỹ can thiệp và điều chỉnh bằng cách hủy hết danh sách đại cử tri do đảng Dân chủ đề cử ở bang này, thay thế bằng danh sách do cơ quan lập pháp bang chỉ định và tổ chức bỏ phiếu đại cử tri lại.