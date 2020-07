Ấn Độ, Úc khẳng định ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông

Tờ The Times of India ngày 17-7 đưa tin phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava đã khẳng định Biển Đông là tài nguyên chung toàn cầu, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tự do đi lại và giao thương ở vùng biển chiến lược này.

“Quan điểm của chúng tôi về vấn đề này là rõ ràng và nhất quán. Biển Đông là một phần tài nguyên chung toàn cầu và Ấn Độ có lợi ích gắn chặt với hòa bình và ổn định trong khu vực này. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và các hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở trên các tuyến đường biển quốc tế ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)” - ông Srivastava phát biểu trong cuộc họp báo ngày 16-7.



Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava. Ảnh: THE NEW INDIAN EXPRESS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rằng New Delhi tin tưởng mọi sự khác biệt có thể được giải quyết một cách hòa bình bằng việc tôn trọng các quy trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Ông Srivastava cho biết Ấn Độ đã nêu quan điểm của nước này về Biển Đông trong nhiều dịp trước đây, gần nhất là vào ngày 21-5.

Trong một hội nghị trực tuyến hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói rằng Ấn Độ đã bày tỏ ý định tiến hành các hoạt động hàng hải ở Biển Đông, và rằng Manila ủng hộ động thái này của New Delhi.

Cũng hôm 16-7, Thủ tướng Úc Scott Morrison khẳng định Úc sẽ ủng hộ “rất mạnh mẽ” cho quyền tự do đi lại qua Biển Đông.

“Úc sẽ tiếp tục áp dụng một lập trường rất nhất quán” – hãng tin Bloomberg dẫn lời Thủ tướng Morrison nói tại một cuộc họp báo ở Canberra khi được hỏi liệu nước này có ủng hộ lập trường của Mỹ về Biển Đông hay không.