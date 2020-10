Bà Clinton lên tiếng việc ông Pompeo hứa tiết lộ thêm email

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton hôm 26-10 đã bác bỏ lời cam kết của người kế nhiệm Mike Pompeo về việc tiết lộ thêm email của bà trước cuộc bầu cử là “thảm hại”, nhấn mạnh không có gì quan trọng trong những thông tin chưa được công bố của bà.

Theo tờ The Hill, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Kara Swisher của tờ The New York Times, ứng viên tổng thống năm 2016 của đảng Dân chủ đã hạ thấp nỗ lực nói trên, diễn ra khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhắm vào đối thủ trước đây của mình trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử năm 2020.



Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: THE HILL



Mặc dù tên của bà Clinton không xuất hiện trên lá phiếu năm nay, ông Trump đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ tiếp tục điều tra bà và bày tỏ sự thất vọng rằng Bộ Ngoại giao của ông Pompeo đã không tiết lộ thêm email từ máy chủ riêng mà bà đã sử dụng khi lãnh đạo bộ này.

Một cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về việc sử dụng email của bà Clinton đã không dẫn đến cáo buộc nào và một cuộc điều tra nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi năm ngoái cho thấy không có nỗ lực rộng rãi nào của các trợ lý hoặc nhân viên khác của bà nhằm xử lý sai thông tin mật.

Tuy nhiên, một ngày sau lời chỉ trích của Trump, Pompeo cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài Fox News hôm 14-10 rằng ông đang làm việc để công bố thông tin liên quan đến các email và không từ chối gắn kết ít nhất một số khía cạnh trong lời cam kết của mình với lịch bầu cử, nói rằng “chúng tôi đang làm điều đó nhanh nhất có thể”, đồng thời khẳng định “sẽ có nhiều thứ để xem trước cuộc bầu cử”.

Khi được hỏi về phản ứng của bà với lời hứa của ông Pompeo, bà Clinton đã trả lời: “Tôi nghĩ thật thảm hại. Thật thảm hại”.

Bà Clinton nói với nhà báo Swisher rằng sẽ “không có gì” để buộc tội trong bất kỳ email mới nào sẽ được công bố, ngoài hàng ngàn email từ thời bà làm ngoại trưởng đã được công bố trực tuyến.

Ngoài việc bày tỏ sự ghê sợ vì bị Tổng thống Mỹ đương nhiệm và các đồng minh nhắm tới một lần nữa, cựu Ngoại trưởng Clinton đã thẳng thừng bày tỏ cảm nhận của bà về khả năng tái đắc cử của ông Trump.

Trong khi phủ nhận rằng mình lo sợ bị Bộ Tư pháp của ông Trump nhắm đến trong nhiệm kỳ thứ hai, cựu ngoại trưởng Mỹ khẳng định: "Tôi không thể tán thành ý tưởng về việc ông ấy giành chiến thắng”.

Bà Clinton gợi ý rằng một phần quyết định của ông Trump tiếp tục gọi tên bà trong các cuộc vận động tranh cử xuất phát từ sự bất an về cuộc bầu cử của ông trong lần đầu tiên, vốn xuất phát từ những cáo buộc về sự can thiệp của Nga vì ông Trump và việc bà Clinton giành được gần ba triệu phiếu phổ thông.

Bà Clinton cũng dự đoán con đường khó khăn phía trước cho Tổng thống Trump nếu ông ấy thất cử vào tuần tới, chỉ ra khoản nợ sẽ đến hạn thanh toán trong vài năm tới, theo một cuộc điều tra của tờ The New York Times về hồ sơ thuế của chủ nhân Nhà Trắng.