Bà Trump đang sắp xếp rời Nhà Trắng và ra mắt sách?

Vào giữa tháng 11, khi Tổng thống Donald Trump phản đối kết quả bầu cử, vợ ông, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã công khai đồng ý với quan điểm của chồng. Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ rằng Đệ nhất phu nhân đã âm thầm giao nhiệm vụ cho một nhân viên tìm hiểu về khoản ngân sách và lên kế hoạch phân bổ nhân viên cho thời kỳ hậu Nhà Trắng, đài CNN đưa tin.

Đệ nhất phu nhân chỉ muốn về nhà

Trong khi Tổng thống Trump đang bận rộn tìm cách ở lại Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân lại đang xác định lại những gì cần cất đi và những gì cần được chuyển đến nhà cũ của bà ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bãi biển Palm, bang Florida, Mỹ.







Trong khi ông Trump không chịu nhượng bộ kết quả bầu cử thì Đệ nhất phu nhân có vẻ đang chuẩn bị cho cuộc sống hậu Nhà Trắng. Ảnh: CNN

Cô Marcia Lee Kelly, người trước đây từng điều hành Văn phòng Quản lý Nhà Trắng đã kín đáo hỏi thăm những người quen thuộc ở Cánh Tây về ngân sách dành cho các cựu đệ nhất phu nhân.

Đệ nhất phu nhân lặng lẽ đưa bà Marcia Lee Kelly vào đội ngũ nhân viên ít ỏi của cánh Đông hồi tháng 4 với tư cách là một nhân viên chính phủ đặc biệt. Cô ấy không được trả lương và chỉ phục vụ với tư cách tình nguyện viên nhưng công việc cố vấn đặc biệt của cô ấy lại rất hữu dụng với bà Melania Trump.

Tuy nhiên, câu trả lời mà cô Kelly có được là các Đệ nhất phu nhân gần như không có được khoản trợ cấp nào sau khi rời Nhà Trắng. Dù các tổng thống sắp mãn nhiệm và các cựu tổng thống đều có một số đặc quyền như ngân sách để thành lập văn phòng chính thức, có nhân viên và được hưởng một số chi phí đi lại nhưng các đệ nhất phu nhân chỉ có một khoản trợ cấp nhỏ khoảng 20.000 USD/năm trong trường hợp chồng qua đời.



Các nguồn tin thân cận với bà Melania Trump còn cho biết hiện đang có một kho đồ đạc đang được kiểm kê tại Nhà Trắng, bao gồm đồ nội thất, các tác phẩm nghệ thuật và vật dụng cá nhân của bà Trump.

"Bà ấy chỉ muốn về nhà" - một nguồn tin quen thuộc với các kế hoạch của bà Melania Trump cho biết.

Đệ nhất phu nhân sắp ra mắt một cuốn sách

Đệ nhất phu nhân cũng đang cân nhắc ra mắt một cuốn sách, mặc dù nó có thể sẽ không phải là một cuốn hồi ký mà có thể là cuốn sách ảnh. Việc ra mắt một cuốn sách vào thời hậu Nhà Trắng là truyền thống mà hầu hết các đệ nhất phu nhân đều tuân thủ. Hồi ký của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama "Becoming" và hồi ký "Spoken from the Heart" của bà Laura Bush từng là những cuốn sách bán chạy nhất.

"Bà Trump đang tập trung vào vai trò đệ nhất phu nhân. Hôm 7-12, bà đã tiết lộ nỗ lực hiện tại nhất của mình trong việc bảo tồn Nhà Trắng bằng cách tuyên bố hoàn thành gian hàng quần vợt. Bà cũng vừa công bố một tác phẩm nghệ thuật mới trong Vườn Hồng mới được cải tạo. Văn phòng của bà ấy vừa tiết lộ phong cách trang trí Giáng sinh năm nay. Lịch trình của bà ấy vẫn đầy đủ với nhiệm vụ với tư cách một người mẹ, người vợ và đệ nhất phu nhân Mỹ" - Chánh văn phòng Đệ nhất phu nhân, bà Stephanie Grisham nói với đài CNN.





Đệ nhất phu nhân được cho là đang chuyển đồ đạc về khu nghỉ dưỡng ở Mar-a-Lago. Ảnh: CNN

Một nguồn tin cho biết Bà Melania Trump hiện đang tập trung vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Bà cũng đang xử lý nhiều công việc để "đảm bảo bà và cậu con trai 14 tuổi Barron chuyển đến đó suôn sẻ". Trong khi ông Trump vẫn chưa có dấu hiệu nhượng bộ thì bà Melania Trump được cho là đã chuyển đồ từ Nhà Trắng và từ căn hộ ở Trump Tower đến khu nghỉ dưỡng ở bang Florida, một nguồn tin tại khu nghỉ mát xác nhận với đài CNN.

Từ lâu, bà Melania Trump coi Mar-a-Lago là một nơi nghỉ ngơi yên bình dưới ánh nắng mặt trời, để bà tập trung vào chăm sóc bản thân.

Cha mẹ của bà Melania là ông bà Viktor và Amalija Knavs cũng thường xuyên ở Mar-a-Lago trong gần 20 năm nay kể từ khi bà Melania kết hôn với ông Trump.



"Cha mẹ của Melania ấy cũng có một dãy phòng ở đó, không xa khu nhà ở của gia đình"- bà Leamer, người đã dành nhiều thời gian ở Mar-a-Lago với tư cách là khách của gia đình bà Melania cho biết.