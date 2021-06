Hãng tin The Guardian ngày 1-6 cho biết chính quyền Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Úc và Thủ tướng New Zealand can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Trung Quốc, cáo buộc họ đưa ra những bình luận “vô trách nhiệm”.

Động thái trên diễn ra sau khi hai nhà lãnh đạo lên án “những hoạt động gây bất ổn” của Trung Quốc ở Biển Đông cùng "những hành vi vi phạm quyền con người" ở Hong Kong và khu vực Tân Cương.

Trung Quốc "quan ngại sâu sắc" tuyên bố chung của Thủ tướng Úc và Thủ tướng New Zealand

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ “kiên quyết phản đối” tuyên bố chung do Thủ tướng Úc Scott Morrison và người đồng cấp New Zealand Jacinda Ardern đưa ra sau cuộc hội đàm ở thị trấn Queenstown, New Zealand.



Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: REUTERS

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, chính quyền Bắc Kinh “quan ngại sâu sắc” về tuyên bố chung của Thủ tướng Morrison và Thủ tướng Ardern.



“Các nhà lãnh đạo của Úc và New Zealand, với những nhận xét vô trách nhiệm về công việc nội bộ của Trung Quốc liên quan đến Hong Kong và Tân Cương cũng như vấn đề Biển Đông, đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại Trung Quốc, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế cũng như các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế” - ông Uông chỉ trích.



Khẳng định Bắc Kinh sẽ không “dao động trong quyết tâm của mình và sẽ từ chối bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào công việc nội bộ của Trung Quốc”, ông Uông cho rằng các quốc gia trong khu vực nên tránh “nhắm mục tiêu hoặc gây tổn hại đến lợi ích của bên thứ ba".



Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn tiết lộ chính quyền Tân Cương đang tập trung vào việc “chống bạo lực, chống chủ nghĩa ly khai và chống cực đoan hóa” đồng thời khẳng định rằng tình hình ở Biển Đông “nhìn chung vẫn ổn định”.



Thủ tướng Úc Scott Morrison. Ảnh: REUTERS

Ngay trước khi Thủ tướng Morrison và Thủ tướng Ardern gặp nhau ở Queenstown, tờ Thời báo Hoàn Cầu (Global Times), một trong những cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã cảnh báo New Zealand không nên bị kéo vào “vũng lầy” giống như Úc.

“Đối với New Zealand, rõ ràng không một đồng minh phương Tây nào của họ có thể bù đắp cho họ những tổn thất do căng thẳng thương mại với Trung Quốc gây ra, thay vào đó, những đồng minh đó sẽ chỉ cạnh tranh để lấp đầy khoảng trống thị trường mà Trung Quốc để trống, như trong trường hợp của Úc” - tờ báo viết.

Tuyên bố chung của Thủ tướng Úc và Thủ tướng New Zealand



Một ngày trước đó, Thủ tướng Morrison và Thủ tướng Ardern ra tuyên bố chung cùng “nghiêm túc quan ngại về những diễn biến ở Biển Đông, bao gồm việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các khu vực tranh chấp và tăng cường các hoạt động gây bất ổn trên biển”, đồng thời kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải và hàng không.

Hai nhà lãnh đạo cũng “thể hiện nỗi lo lắng trước những vấn đề về quyền tự do của người dân Hong Kong” và “tình hình nghiêm trọng về quyền con người” ở Tân Cương. Hai thủ tướng cho rằng các quan sát viên Liên Hợp Quốc nên được cấp quyền kiểm tra khu vực này một cách tự do mà không bị kiểm soát.



Thủ tướng New Zealand - bà Jacinda Ardern. Ảnh: RT

Cả Úc và New Zealand đều đang phải vật lộn với việc làm thế nào để giữ quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại chủ chốt của họ, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng cạnh tranh chiến lược, The Guardian đưa tin.

Chính phủ Úc đã bị cấm đàm phán cấp cao với Trung Quốc kể từ đầu năm ngoái khi chính phủ ông Morrison kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập đối với Trung Quốc liên quan đến nguồn gốc Đại dịch COVID-19.

Bắc Kinh còn thực hiện một loạt các biện pháp thương mại chống lại ngành xuất khẩu của Úc, bao gồm các mặt hàng như lúa mạch, than, thịt bò và rượu, trong khi New Zealand vừa nâng cấp thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vào đầu năm nay.