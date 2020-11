Báo Mỹ: Đặc vụ Israel giết thủ lĩnh tiềm năng al-Qaeda ở Iran

Chỉ huy cao cấp thứ hai của al-Qaeda, người bị cáo buộc giúp lên kế hoạch vụ đánh bom năm 1998 nhằm vào hai đại sứ quán Mỹ ở châu Phi, đã bị các đặc vụ Israel hạ sát ở Iran vào tháng 8 theo chỉ thị của Washington.

Thông tin về vụ hạ sát Abdullah Ahmed Abdullah, có biệt danh Abu Muhammad al-Masri, do tờ The New York Times tiết lộ ngày 13-11, dẫn nguồn các quan chức tình báo. Theo tờ báo, al-Masri bị hai người đàn ông đi mô tô bắn chết trên đường phố thủ đô Tehran của Iran vào ngày 7-8.



Chỉ huy cao cấp số 2 của al-Qaeda trong danh sách truy nã của Mỹ. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL



Vụ hạ sát Masri, người được xem là có nhiều khả năng sẽ kế vị thủ lĩnh hiện tại của tổ chức khủng bố al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri, được giữ bí mật cho đến nay, tờ báo Mỹ cho biết.

Một nguồn tin an ninh cấp cao ở Afghanistan vào tháng 10 nói với hãng tin Reuters rằng al-Masri, người từ lâu có tên trong danh sách những phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, đã bị hạ sát ở Pasdaran, khu phố thương mại sầm uất ở phía bắc Tehran. Reuters nói họ đã không thể chứng thực thông tin này.

Tờ The Times of Israel ngày 14-11 dẫn lại thông tin của kênh Channel News 12 cho biết thêm rằng vào thời điểm bị hạ sát, al-Masri đang lên kế hoạch tấn công người Israel và các mục tiêu người gốc Do Thái khắp thế giới.

Hiện chưa rõ Mỹ có bất cứ vai trò gì hay không trong vụ hạ sát tay súng gốc Ai Cập này hay không, theo The New York Times. Nhà chức trách Mỹ đã theo dõi al-Masri và các thành viên al-Qaeda khác ở Iran trong nhiều năm qua, tờ báo cho biết thêm.

Al-Qaeda chưa công bố cái chết của al-Masri, các quan chức Iran đã che đậy vụ việc và không có chính phủ nào công khai nhận trách nhiệm, theo The New York Times.