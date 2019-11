Biển Đông: Giải mã chiến lược mới của Mỹ trị Trung Quốc

Mỹ vẫn còn nhiều hạn chế GS NGUYỄN MẠNH HÙNG, ĐH George Mason (Mỹ):

GS NGUYỄN MẠNH HÙNG GS Số hoạt động tuần tra bảo vệ tự do hàng hải dưới thời ông Trump gia tăng hẳn so với thời ông Obama. Tuy nhiên, trong khi chính quyền Obama không cản được việc TQ xây dựng đảo nhân tạo thì chính quyền Trump bất lực trước việc TQ quân sự hóa các đảo ấy và gia tăng sức mạnh quân sự của họ ở vùng này. Tư lệnh Lực lượng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, đô đốc Philip Davidson, phải cảnh báo rằng TQ hiện có khả năng “kiểm soát” biển Đông “trong mọi tình huống”, trừ khi chiến tranh với Mỹ.

Ngoài ra, chính quyền Trump còn có những hành động làm suy yếu vị thế tương đối của Mỹ, tạo cơ hội cho TQ gia tăng thế lực của mình ở vùng này, đặc biệt là quyết định rút khỏi Hiệp ước hợp tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), một mũi dùi kinh tế để tranh giành ảnh hưởng với TQ. Biển Đông thành “chiến trường” Mỹ-Trung

TS LÊ HỒNG HIỆP, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore):

TS LÊ HỒNG HIỆP TS Thời gian qua chính quyền Trump đã tích cực can dự vào vấn đề biển Đông, thậm chí có thể coi Washington đã biến biển Đông thành một trong những “chiến trường” của cuộc chiến tranh lạnh mới với TQ. Điều này không chỉ thể hiện qua việc chính quyền Trump nhấn mạnh vấn đề biển Đông trong các văn bản chính sách về quốc phòng, chiến lược, ngoại giao… mà còn cả trên thực địa, cả trong các diễn đàn quốc tế cũng như các mối quan hệ song phương.

Tuy nhiên, điểm hạn chế là Mỹ khó có thể có hành động hiệu quả trên thực tế để ngăn chặn các hành vi của TQ trên biển Đông nếu không muốn xảy ra xung động nóng. Đây cũng là thách thức không chỉ của Mỹ mà còn của cả các nước khác, trong đó có Việt Nam: Làm thế nào để ngăn chặn được sự bành trướng, hung hăng của TQ trên biển Đông, vừa giữ được hòa bình và ổn định khu vực.