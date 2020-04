Biển Đông: Trung Quốc đừng mong dùng ‘cơ bắp’ dọa nước khác

Giữa đại dịch, Mỹ vẫn đối phó được Trung Quốc Tờ Thời Báo Hoàn Cầu trực thuộc Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản TQ, mới đây có bài xã luận cho rằng các diễn biến (về đại dịch tấn công vào quân đội Mỹ) đã cho thấy hải quân Mỹ suy yếu. Báo này nhận định: Mỹ không còn nhóm tác chiến tàu sân bay nào đủ khả năng hoạt động ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vậy nên khả năng phát động chiến tranh của Mỹ đã suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, tờ The Washington Examiner của Mỹ đã bác thông điệp trên. Theo đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry Truman vẫn đang hoạt động ở bắc Đại Tây Dương và nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight Eisenhower vẫn đang hiện diện ở biển Ả Rập. Ngoài ra, việc tàu tấn công đổ bộ USS America vẫn đang triển khai phối hợp với máy bay chiến đấu F-35B chứng tỏ sức mạnh quân sự của Mỹ vẫn không hề suy giảm so với trước đây. Báo Mỹ cũng khẳng định tàu sân bay Liêu Ninh hoàn toàn không thể thị uy các nước xung quanh. Ngoài ra, máy bay do thám của hải quân và không quân Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động quân sự của TQ trên biển Đông. Hàng chục tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và 31 tàu ngầm tấn công đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của lực lượng tàu ngầm Thái Bình Dương sẵn sàng chờ lệnh điều động. Ngoài ra, tàu ngầm Mỹ có thể dùng ngư lôi Mark-48 thế hệ mới tấn công tàu Liêu Ninh. VĨ CƯỜNG