Theo đài RT, Estonia đã sẵn sàng tiếp nhận 5.000 binh sĩ của khối quân sự NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) do Mỹ đứng đầu nếu lệnh triển khai được đưa ra, bất chấp những lo ngại của Nga về sự hiện diện lực lượng này gần biên giới của họ.

Phát biểu hôm 19-1 trên đài truyền hình nhà nước ERR, Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Estonia Kusti Salm thông báo đã sẵn sàng tiếp nhận đội binh lính của NATO tại căn cứ quân sự ở phía đông bắc đất nước, cách khoảng 110 km biên giới với Nga.

“Estonia đã sẵn sàng mọi thứ trong trường hợp lực lượng phản ứng nhanh của NATO lên tới 5.000 quân đến. Có một khu vực ở Tapa để tiếp nhận họ, nơi thiết bị và vũ khí có thể được lưu trữ và phân phối cho các đơn vị để họ có thể di chuyển từ đó” - ông Salm cho hay.

Theo Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Estonia, chính quyển Tallinn sẵn sàng hỗ trợ chỗ ở cho các binh lính nếu các khu quân sự hiện có không còn đủ chỗ cho họ.

“Các đồng minh sẽ không đến chỗ chúng tôi để ngủ trong doanh trại nếu họ được yêu cầu đến đây để tăng cường sức mạnh quân sự” - ông Salm nói, thêm rằng nếu lực lượng NATO phải ở lại Estonia cho một nhiệm vụ dài, doanh trại mới sẽ được xây dựng cho họ.



Estonia tuyên bố sẵn sàng đón nhận 5.000 binh sĩ NATO đến triển khai ở nước này tại một căn cứ quân sự gần biên giới Nga. Ảnh: SPUTNIK

Những tuyên bố của ông Salm được đưa ra trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa NATO và Nga đang gia tăng. Tuần trước, đại diện NATO và các nhà ngoại giao Nga đã gặp nhau để thảo luận về một loạt các thỏa thuận nhằm bảo vệ an ninh ở châu Âu, sau cuộc hội đàm giữa các quan chức Washington và Moscow.

Tháng trước, Nga đã đưa ra hai dự thảo hiệp ước, một cho Mỹ và một cho NATO, trong đó có yêu cầu tổ chức này đảm bảo về việc di chuyển binh lính và khí tài, cũng như kêu gọi NATO kiềm chế không mở rộng thêm lực lượng gần với biên giới Nga.

Thỏa thuận được đề xuất còn bao gồm việc yêu cầu tất cả các bên ký kết không bố trí lực lượng tại các quốc gia châu Âu không phải là thành viên của NATO vào năm 1997, có nghĩa là quân đội phương Tây sẽ bị cấm khỏi các nước cộng hòa Liên Xô cũ như Estonia, đã gia nhập NATO vào năm 2004.

Phát biểu với hãng tin Reuters hôm 15-1, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết chính quyền Tallinn cùng với Latvia và Lithuania đã bắt đầu các cuộc thảo luận để tăng cường sự hiện diện của binh sĩ NATO trên các lãnh thổ của họ do nhận thấy mối đe dọa từ Nga.

NATO ban đầu tăng cường sự hiện diện quân đội của họ ở Lithuania, Latvia, Estonia và Ba Lan vào năm 2014, sau khi Nga tái sát nhập Crimea vào lãnh thổ của mình, RT đưa tin.