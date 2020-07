Canada xét lại hợp đồng an ninh giao công ty Trung Quốc

Ngoại trưởng Canada Francois-Phillipe Champagne hôm 17-7 đã hứa xem xét lại việc thu mua thiết bị an ninh biên giới sau khi rò rỉ thông tin công ty Nuctech của Trung Quốc đã trúng thầu năm hợp đồng lắp đặt thiết bị an ninh biên giới cho Canada, theo trang tin Global News.

Công ty Nuctech do ông Hồ Hải Phong, con trai của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, sáng lập vào năm 1997. Công ty này đã nhanh chóng giành được các hợp đồng trên khắp thế giới cung cấp cơ sở hạ tầng an ninh biên giới và sân bay nhạy cảm, nhưng cũng bị chỉ trích về những tập quán làm ăn không công bằng và cáo buộc hối lộ ở châu Phi.



Công ty Nuctech vừa được giao hợp đồng 6,8 triệu CAD cho Canada. Ảnh: NATIONAL POST/BLOOMBERG



Tờ National Post hôm 16-7 đưa tin Nuctech đã trúng thầu hợp đồng lắp đặt thiết bị và phần mềm quét tia X để cung cấp bảo mật cho 170 đại sứ quán, lãnh sự quán và phái bộ ngoại giao của Canada trên toàn thế giới. Global Affairs Canada – cơ quan phụ trách ngoại giao của Canada – đã ký giao hợp đồng trị giá 6,8 triệu CAD này cho Nuctech vào ngày 15-7.

Qua xem xét các tài liệu mua sắm, Global News phát hiện kể từ năm 2017, Nuctech đã được trao bốn hợp đồng cung cấp máy quét và thiết bị phòng lab trị giá 6,5 triệu CAD cho Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA).

Việc giao các hợp đồng này được thực hiện bất chấp những lo ngại về an ninh ngày càng tăng của các chuyên gia an ninh về việc Nuctech tăng cường tiếp cận các cơ sở nhạy cảm khắp thế giới.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 17-7 nhằm phản hồi các câu hỏi của Global News, Ngoại trưởng Champagne hứa sẽ xem xét lại “bất kỳ vấn đề nào có thể liên quan đến an ninh hoặc an toàn. Tất cả các hành động thích hợp (sẽ được thực hiện) để đảm bảo an toàn cho các phái bộ của chúng ta trên khắp thế giới”.

“Chúng tôi đang xem xét việc giao Công ty Nuctech cung cấp một số thiết bị sàng lọc an ninh trong các phái bộ của chúng ta ở nước ngoài. Vào thời điểm này, Global Affairs không mua bất kỳ thiết bị nào từ Nuctech” – ông nói.

“Ngoài ra, tôi đã chỉ đạo các quan chức Global Affairs Canada xem xét các hoạt động mua sắm của chúng tôi lien quan đến thiết bị an ninh và tiếp tục xem xét tính bảo mật của các sứ mệnh của chúng ta trên khắp thế giới” – quan chức Canada nói thêm.

Người phát ngôn của CBSA cho biết cơ quan này không thể trả lời ngay hôm 17-7, nhưng đang xem xét các câu hỏi của Global News về việc liệu bốn thỏa thuận về thiết bị bảo mật củaNuctech có thể gây lo ngại về an ninh hay không. Cơ quan Dịch vụ Mua sắm công Canada từ chối trả lời các câu hỏi về câu chuyện này.