Chia rẽ từ cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung

Huawei không phải là nạn nhân duy nhất Không chỉ Huawei bị lọt vào tầm ngắm, Mỹ đang chuẩn bị cấm ứng dụng mạng xã hội quay video TQ TikTok cũng với cáo buộc hoạt động gián điệp và thu thập trái phép dữ liệu người dùng, theo đài CNBC. Cụ thể, Ủy ban An ninh nội địa Mỹ ngày 22-7 đã chấp thuận đề xuất dự luật cấm cài đặt TikTok trên các thiết bị do chính phủ cung cấp. Trong vài ngày tới, Thượng viện sẽ tiến hành họp để tiếp tục bỏ phiếu thông qua. CNBC cho hay lượng người dùng TikTok trên toàn cầu tính đến tháng 7 đạt hơn 800 triệu người, với hơn 40 triệu người dùng liên tục ở Mỹ. Ấn Độ hồi tháng trước cũng đã cấm lưu hành TikTok cùng hàng chục ứng dụng TQ do lo ngại ảnh hưởng an ninh quốc gia.