Chó của ông Biden bị 'đuổi' khỏi Nhà Trắng vì cắn người

Hai con chó chăn cừu Đức của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được trả về nhà của gia đình ở bang Delaware vào tuần trước sau khi một trong hai con vật cắn một nhân viên an ninh của Nhà Trắng, đài CNN dẫn hai nguồn thạo tin biết.



Hai chú chó cưng của Tổng thống Biden bị trả về quê nhà sau khi cắn một nhân viên an ninh. Ảnh: WHITE HOUSE

Chú chó Major, 3 tuổi được Tổng thống Biden nhận nuôi vào tháng 11-2018 từ một trại cứu trợ động vật ở bang Delaware, đã cắn một viên an ninh của Nhà Trắng. Hiện không rõ tình trạng của nhân viên an ninh này ra sao và tình tiết vụ việc nghiêm trọng đến mức nào nhưng con chó sau đó đã được chuyển về TP Wilmington, bang Delaware, nơi chúng ở trước đây.



Đài CNN đã liên hệ với Nhà Trắng nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.



Trước đó, Major đã từng có hành vi kích động nhiều lần, bao gồm nhảy, sủa và lao vào nhân viên và an ninh. Chú chó còn lại của ông Biden là Champ, 13 tuổi, cũng là giống chó chăn cừu Đức hiện đã chậm chạp vì khá già.