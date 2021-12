Theo hãng tin Reuters, thời tiết mùa đông khắc nghiệt với lượng tuyết rơi dày đặc kỷ lục tại khu vực miền trung Nhật hôm 27-12 đã khiến nhiều tuyến đường bị tê liệt, nhiều chuyến bay bị hủy và các chuyến tàu hỏa bị gián đoạn.



Thời tiết xấu cùng lượng tuyết rơi dày đặc khiến nhiều tuyến đường ở khu vực miền trung Nhật bị tê liệt. Ảnh: THE STAR

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Hirokazu Matsuno cho hay rất may mắn rằng vẫn chưa có trường hợp bị thương hoặc tử vong nào do thời tiết băng giá được báo cáo.



Người dân cầm dù đi bộ trên con đường đầy tuyết ở Nhật. Ảnh: NBC NEWS



Lượng tuyết rơi ở Nhật dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng vào ngày tiếp theo. Ảnh: MALAYSIA TODAY

“Hình thái áp suất mùa đông mạnh đang gây ra những trận tuyết rơi dày đặc, chủ yếu dọc theo vùng biển của đất nước, từ phía bắc đến phía tây Nhật Bản, với một số khu vực có lượng tuyết rơi kỷ lục” - ông Matsuno nói.



Tuyết rơi dày đặc khiến nhiều chuyến tàu hỏa bị gián đoạn. Ảnh: AFP

"Lượng tuyết rơi dự kiến sẽ tăng vào ngày mai. Chính quyền các khu vực cần phải tăng cường thận trọng và cảnh giác” - ông Matsuno nhấn mạnh.



Lượng tuyết rơi dày đến 68 cm bao phủ toàn mặt đất. Ảnh: DBC NEWS



Người dân Nhật băng qua đường trong làn tuyết rơi dày đặc. Ảnh: REUTERS

Chánh Văn phòng Nội các Nhật còn cho hay một tuyến đường chính ở vùng Shiga đã bị phong tỏa "do nhiều phương tiện bị kẹt trên đường" gây ùn tắc. Một đoạn video được chiếu trên đài truyền hình cho thấy hàng dài xe ô tô đứng yên chịu trận trong làn tuyết dày.



Tuyết rơi dày khiến nhiều chuyến bay bị hủy. Ảnh: DW

Theo đài truyền hình NHK, vụ tắc nghẽn giao thông bắt đầu xảy ra khi một chiếc xe tải bị trượt đổ gần TP Hikone, nơi tuyết rơi dày đến 68 cm. Ngoài ra, còn có gần 200 hành khách bị kẹt trên một chuyến tàu hỏa do tuyết rơi nhiều.



May mắn vẫn chưa có trường hợp bị thương hoặc tử vong nào do thời tiết băng giá được báo cáo ở Nhật. Ảnh: THE NATION





Người dân Nhật cầm dù đi dọc các con phố trong làn tuyết rơi dày đặc. Ảnh: JAPAN TRENDS

Hãng tin Jiji Press cho biết có khoảng 130 chuyến bay nội địa đã bị hủy vào ngày 26-12 và 50 chuyến khác cũng bị hủy vào ngày 27-12 do thời tiết quá xấu, tuyết rơi nhiều khiến tầm nhìn bị giới hạn.



Tuyết rơi phủ trắng mái nhiều ngôi nhà và đường phố ở Nhật. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Tập đoàn điện lực Kansai Electric Power tiết lộ có hơn 3.200 hộ gia đình đã bị mất điện trong khu vực, trong khi các quan chức cảnh báo rằng tuyết sẽ còn rơi nhiều hơn nữa trong đêm.