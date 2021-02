Chuyên gia WHO: Chuyến đi đến phòng thí nghiệm Vũ Hán 'thú vị'

Phòng thí nghiệm Vũ Hán được thành lập trong bối cảnh đại dịch hội chứng hô hấp cấp tính (SARS) nghiêm trọng chết người tràn qua Trung Quốc và các khu vực khác của châu Á vào năm 2002 và 2003. Phòng thí nghiệm Vũ Hán do bà Thạch Chính Lệ, thường được mệnh danh là "nữ người dơi" của Trung Quốc, do bởi bà chuyên nghiên cứu về loài dơi ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc) để tìm nguồn gốc của bệnh tật. Dơi là một loài động vật được ví là ổ chứa virus dù chúng không mắc bệnh nhờ sức đề kháng tự nhiên. Mặc dù vậy, chúng là vật mang nhiều mầm bệnh truyền nhiễm có khả năng tàn phá con người, bao gồm Ebola, bệnh dại, SARS và hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS). Hiện nay, giới khoa học cũng đồng ý rằng virus SARS-Cov-2, gây nên dịch COVID-19 cũng có nguồn gốc từ dơi, sau đó lây sang người. Điều này càng khiến cho việc tìm hiểu phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là cần thiết, vì nếu tìm hiểu được cách virus tiến hóa và lây lan từ dơi sang người có thể giúp các nhà khoa học tìm ra cách ngăn chặn các bệnh lây nhiễm tốt hơn trong tương lai. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc những phòng thí nghiệm như này có thể là nơi lưu trữ một số mầm bệnh có thể gây chết người nếu chúng vô tình bị thoát ra ngoài. Đó cũng là quan điểm mà chính quyền Tổng thống Trump từng tuyên bố, cho rằng phòng thí nghiệm này đã để loại virus nguy hiểm lọt ra ngoài. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia đều không đồng ý với quan điểm trên.



Trong một bài báo đăng trên tạp chí Nature Medicine vào tháng 3-2020, các chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm ở Mỹ, Anh và Úc cho biết "không thể chắc chắn" rằng virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm, trích dẫn phân tích so sánh dữ liệu bộ gen của COVID-19.



“Các phân tích của chúng tôi cho thấy rõ ràng rằng SARS-CoV-2 không phải là một cấu tạo có từ phòng thí nghiệm hay là một loại virus bị thao túng có chủ đích” - bài báo nêu rõ.