Henry Kissinger: Mỹ-Trung xung đột 'còn tồi tệ hơn Thế chiến'

Ngày 14-11, trong một sự kiện do Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ - Trung tổ chức tại New York, cựu Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger đã phát biểu về khả năng xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo ông Kissinger, nếu Mỹ và Trung Quốc không cố gắng thu hẹp bất đồng quan điểm, việc xung đột giữa hai nước sẽ là "không thể tránh khỏi" và sẽ dẫn đến "kết quả thảm khốc và tồi tệ hơn cả hai cuộc Thế chiến".



Ông Henry Kissinger nói về nguy cơ xung đột trong quan hệ Mỹ - Trung. Ảnh: AFP



Ông Kissinger cho rằng việc Trung Quốc trở thành một cường quốc là một thách thức lớn đối với Mỹ, khi "chưa từng có trường hợp hai quốc gia lớn từ hai phần khác nhau của vũ trụ lại ở cùng một địa vị". Song, hai nước cần phải hiểu rằng sẽ không có bên nào thắng nếu xung đột xảy ra, và sẽ là "một kết thúc thảm khốc" cho cả Bắc Kinh và Washington.

"Nếu hai bên không có các giải pháp nhằm giảm sự khác biệt, xung đột sẽ diễn ra và kết quả sẽ còn tệ hơn cả hai cuộc Thế chiến đã tàn phá nền văn minh châu Âu" - ông cảnh báo.

Tuy nhiên, ông cũng bổ sung rằng mình tin căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được giải quyết "theo chiều hướng tích cực", khi "hai bên đã học được cách chung sống với nhau trong nhiều thập kỷ".



Ông Kissinger gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 8-11-2018. Ảnh: THE STRAITS TIMES



"Chúng ta đang trong một giai đoạn khó khăn. Tôi tự tin rằng các nhà lãnh đạo hai phía sẽ nhận ra việc tương lai thế giới đang phụ thuộc vào việc hai bên giải quyết mâu thuẫn và quản lý các khó khăn không thể tránh khỏi." - cựu Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Ông Henry Kissinger hiện 96 tuổi và từng giữ vai trò quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ Mỹ và Trung Quốc. Ông là người đứng đằng sau chuyến thăm "chấn động" của Tổng thống Nixon đến Bắc Kinh vào năm 1972. Ông từng giữ cả chức vụ Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia - hai trong số những vị trí quan trọng nhất trong việc cố vấn chính sách đối ngoại cho tổng thống.

