Có vaccine COVID-19, ông Trump quyết không cho bang New York

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13-11 đã có bài phát biểu chính thức đầu tiên, một tuần sau khi truyền thông nước Mỹ tuyên bố rằng ông Biden là người thắng cuộc trong bầu cử năm nay, hãng Sputnik đưa tin.

Bài phát biểu của ông Trump xoay quanh các vấn đề về dịch COVID-19 và chiến dịch thần tốc " Warp Speed" để có được vaccine trong năm sau. Ông Trump nói rằng khi vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 của hãng Pfizer được phân phối đại trà vào tháng 4 năm sau thì bang New York sẽ không nhận được bất cứ lô hàng nào vì trước đó Thống đốc bang Andrew Cuomo đã chỉ trích kế hoạch triển khai vaccine của chính quyền.



"Không có vaccine cho bang New York"

Ông Trump cho biết chính quyền của ông sẽ làm việc để đảm bảo vaccine của Pfizer sẽ được cấp phép. Công ty trước đó tuyên bố rằng loại vaccine này có hiệu quả phòng ngừa dịch COVID-19 lên đến 90%.

Tổng thống cũng cho biết Mỹ sẽ có thêm ba loại vaccine khác được tung ra thị trường trong vài tuần tới.



Vaccine COVID-19 của hãng Pfizer có thể sẽ đưa vào sử dụng rộng rãi ở Mỹ vào tháng 4 năm sau. Ảnh: AP/SPUTNIK



"Hàng triệu liều thuốc sẽ có sẵn. Ngay sau tháng 4, vaccine sẽ được cung cấp cho toàn bộ dân số, ngoại trừ những nơi như tiểu bang New York. Vì lý do chính trị, thống đốc đã quyết định nói những điều rất tệ. Ông ấy không tin tưởng vaccine đến từ đâu ... Chúng tôi sẽ không giao vaccine đến New York cho đến khi chúng tôi được phép làm như vậy" - ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Ông Cuomo từ lâu đã bày tỏ sự hoài nghi khi Tổng thống Trump hồi tháng 9 đã tuyên bố rằng vaccine sẽ ra mắt trước cuộc bầu cử. Dù ông Trump nói rằng một Lực lượng đặc nhiệm tư vấn lâm sàng độc lập sẽ đánh giá tính an toàn và hiệu quả của bất kỳ loại vaccine nào tại Mỹ nhưng ông Cuomo vẫn cho rằng nó diễn ra quá nhanh và ông không tin tưởng quy trình phê duyệt vaccine của chính phủ.



Thống đốc bang New York hôm 9-11 cũng đã tiếp tục chỉ trích tiến trình sản xuất vaccine của chính quyền Tổng thống Trump trên chương trình "Good Morning America" của đài ABC News.



"Chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai kế hoạch tiêm chủng và tôi tin rằng đó là sai sót. Về cơ bản, họ sẽ để các nhà cung cấp tư nhân làm điều đó" - ông Cuomo bày tỏ sự hoài nghi của mình.



Nước Mỹ sẽ không phong tỏa dù ca nhiễm có tăng vọt



Ông Trump nói với các phóng viên rằng sẽ không có một đợt phong tỏa mới để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong nước, bất chấp gần đây Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chính quyền này sẽ không đi đến chỗ bế tắc” - ông Trump nói, đồng thời lưu ý rằng việc phong tỏa sẽ gây thiệt hại 50 tỉ USD/ngày cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông Trump nói rằng một khi vaccine được ban hành, số ca nhiễm sẽ giảm chỉ trong vòng vài tháng.



Ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 13-11. Ảnh: REUTERS



Trước đó, ông Biden đã nói rằng nếu ông được bầu làm tổng thống ông sẽ cho lệnh phong tỏa toàn nước Mỹ trong bối cảnh dịch bệnh tăng nhanh. Tuy nhiên, mới đây hai thành viên của lực lượng chống COVID-19 của ông Biden cũng phán đối việc phong tỏa rộng rãi như trước đây.

Cô Celine Gounder, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trường Y khoa Grossman của Đại học New York, người thuộc lực lượng đặc nhiệm của Biden, nói với đài CNBC rằng việc đóng cửa rộng rãi không phải là ý kiến của nhóm.



“Chúng tôi có thể được nhắm mục tiêu nhiều hơn về mặt địa lý. Chúng tôi sẽ chỉ cần phong tỏa một số khu vực cần thiết" - cô Gounder nói.

"Chúng tôi không có ý muốn phong tỏa tòan bộ đất nước ... Nếu chúng tôi àm điều đó, những gì bạn sẽ thấy là mọi người sẽ trở nên mệt mỏi hơn, trường học sẽ không mở cửa cho trẻ em và nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn” - Tiến sĩ Vivek Murthy, một cựu tướng lĩnh phẫu thuật Mỹ, thuộc lực lượng chống COVID-19 của ông Biden cho biết.



Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tăng cao nhất kể từ đầu dịch đến nay. Hôm 12-11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã báo cáo thêm 143.000 ca nhiễm mới. Tính trung bình trong tuần qua, Mỹ mỗi ngày ghi nhận khoảng 121.496 ca nhiễm mới, cao gần gấp đôi so với thời điểm cuối tháng 7 khi nước này mỗi ngày ghi nhận tầm 66.960 trường hợp nhiễm COVID-19.



Kể từ ngày bầu cử 3-11, Mỹ ghi nhận 1,13 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 và 10.686 người tử vong.