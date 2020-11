Cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden sẽ là ai?

Ngày 7-11, truyền thông quốc tế đưa tin chúc mừng ứng viên Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ. Hiện nhóm chuyển tiếp quyền lực của ông do cựu Thượng nghị sĩ bang Delaware Ted Kaufman dẫn đầu bắt đầu lên danh sách các ứng cử viên tiềm năng cho các vị trí trong nội các, theo tờ The New York Times.





Ông Joe Biden. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong lúc tranh cử, ông Biden đã tiết lộ ý định sẽ chiêu mộ người tài từ nhiều thành phần sắc tộc của Mỹ để xây dựng nội các của mình. Khác với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump - người chủ yếu chọn người da trắng và nam giới để giữ các chức vụ chủ chốt, danh sách các cố vấn hàng đầu của ông Biden hứa hẹn "phản ánh sự nhạy cảm của thế kỷ 21".



Hiện tại, những thách thức mà ông Biden phải giải quyết là rất lớn, trải rộng từ việc đại dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng cho đến việc Triều Tiên gần đây đã trưng bày tên lửa xuyên lục địa thế hệ tiếp theo.

Cùng lúc đó, ông cũng phải đối mặt với việc Iran tăng cường làm giàu uranium, Nga một lần nữa bị cáo buộc can thiệp bầu cử và căng thẳng Mỹ - Trung đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Hiện ngay cả các đồng minh quan trọng của Mỹ giờ đây cũng tỏ ra thận trọng hơn với Washington.



Với mục đích xoa dịu những người cấp tiến trong đảng của mình đồng thời nhận được sự ủng hộ từ những người phe Cộng hòa - những người vẫn có thể tiếp tục kiểm soát Thượng viện, ông Biden có khả năng đưa các đảng viên Cộng hòa vào nội các và cố gắng thiết lập mối quan hệ làm việc giữa các bên.



Dưới đây là ba cái tên sáng giá cho chức Cố vấn an ninh quốc gia.



Michele Flournoy, 59 tuổi



Bà Michele Flournoy là người phụ nữ từng giữ chức vụ cao nhất trong lịch sử Lầu Năm Góc khi từng là Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách và là cố vấn cấp cao cho hai Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và Leon Panetta dưới thời ông Obama, theo tờ Los Angeles Times.





Bà Michele Flournoy. Ảnh: AP

Trước khi thành lập Trung tâm An ninh Mỹ mới (một tổ chức chuyên phân tích các vấn đề an ninh quốc gia), bà đã có thời gian làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (tổ chức nghiên cứu độc lập chuyên nghiên cứu chính sách và phân tích chiến lược các vấn đề chính trị, kinh tế và an ninh quốc tế có trụ sở tại thủ đô Washington D.C).



Bà từng được kỳ vọng sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng của bà Hillary Clinton nếu bà Clinton chiến thắng trong cuộc bầu cử bốn năm trước.



Susan Rice, 55 tuổi



Bà Susan Rice từng là cố vấn an ninh quốc gia của Cựu tổng thống Barack Obama, từng được chọn giữ chức trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Phi và là đại sứ tại Liên Hợp Quốc dưới thời ông. Trước đó, bà từng có thời gian làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc gia của Cựu tổng thống Bill Clinton, The New York Times đưa tin.





Bà Susan Rice. Ảnh: GETTY IMAGES

Đáng chú ý, bà và ông Biden - phó tổng thống thời ông Obama, có mối quan hệ công việc bền chặt. Cựu phó tổng thống được cho là đã nghiêm túc cân nhắc việc chọn Rice làm liên danh tranh cử của mình trong năm nay.



Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên April Ryan vào tháng 8, bà Rice nói rằng mình đủ tiêu chuẩn cho một số vai trò nội các nhưng cũng lưu ý thêm là điều này không tùy thuộc vào quyết định của bà.



"Điều này phụ thuộc vào tổng thống tiếp theo của Mỹ và Thượng viện" - bà nói.



Bà cũng được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức Bộ trưởng An ninh Nội địa hoặc Bộ trưởng Quốc phòng.



Jeh Johnson, 63 tuổi



Cũng theo The New York Times, một ứng cử viên tiềm năng khác là ông Jeh Johnson - người từng đứng đầu Bộ An ninh Nội địa dưới thời ông Obama.



Ông Jeh Johnson. Ảnh: REUTERS

Năm 1998, ông Johnson được Cựu tổng thống Clinton bổ nhiệm làm cố vấn tổng hợp tại Lầu Năm Góc và giữ chức vụ đó cho đến tháng 1-2001. Sau khi tốt nghiệp Trường Luật Columbia năm 1982, ông từng là trợ lý luật sư ở New York và hiện đang là thành viên của Hội đồng Luật gia Mỹ và Hội đồng Quan hệ Đối ngoại.



Bên cạnh đó, tư cách thành viên trong hội đồng quản trị của nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin có thể là một yếu tố giúp ông ghi điểm với những đảng viên cấp tiến. Ngoài ra, ông Johnson cũng được xem như một ứng viên sáng giá cho chức giám đốc tình báo quốc gia.