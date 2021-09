Viết trên Facebook tối 1-9, bà Duterte-Carpio cho biết hai thượng nghị sĩ Christopher “Bong” Go và Sherwin Gatchalian đã bày tỏ mong muốn trở thành ứng viên phó tổng thống nếu bà đồng ý tranh cử tổng thống vào năm sau.



Bà Sara Duterte-Carpio tháp tùng Tổng thống Rodrigo Duterte

trong chuyến công du Nhật hồi năm 2019. Ảnh: REUTERS

Ông Go là một đồng minh thân cận của ông Duterte, từng được đảng DPD-Laban cầm quyền xem xét chọn làm ứng viên tranh cử tổng thống. Nếu ông Go chấp nhận đề cử, ông Duterte sẽ là ứng viên phó tổng thống. Tuy nhiên, ông Go hôm 30-8 đã từ chối đề cử này.

Nhà phân tích chính trị nổi tiếng Philippines Victor Manhit cho rằng quyết định rút lui của ông Go cho thấy cha con ông Duterte đã dàn xếp để có duy nhất một ứng viên tổng thống là người thân cận với ông Duterte, trong trường hợp này là con gái Duterte-Carpio.

Trong khi đó, ông Gatchalian từng giữ chức thị trưởng TP Valenzuela, thuộc vùng thủ đô Manila, trong ba nhiệm kỳ liên tiếp và hiện là chủ nhiệm của Ủy ban Năng lượng và Ủy ban Giáo dục cơ bản, văn hóa và nghệ thuật thuộc Thượng viện Philippines.

Bà Duterte-Carpio còn nhắc tới hai ứng viên liên danh tranh cử tiềm năng khác là cựu bộ trưởng Quốc phòng Gilbert Teodoro và cựu thượng nghị sĩ Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. - con trai cố tổng thống Ferdinand Marcos.