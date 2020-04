COVID-19: Áp lực mở cửa kinh tế đè nặng chính trường Mỹ

Dân Mỹ cũng lo ngại mở cửa kinh tế quá sớm Kết quả khảo sát dư luận ngày 19-4 do tờ The Wall Street Journal thực hiện cho thấy đa phần người Mỹ đã bày tỏ lo ngại việc dỡ bỏ các hạn chế quá sớm sẽ khiến dịch COVID-19 lây lan mạnh hơn. Cụ thể, sáu trong 10 người dân tham gia thăm dò cho biết họ lo ngại Mỹ sẽ thực hiện quá nhanh việc nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, trong khi đó chỉ có ba người cho rằng mối lo ngại lớn hơn là tác động đối với nền kinh tế khi phải đóng cửa quá lâu. Trong cuộc thăm dò, 70% người ủng hộ đảng Dân chủ bày tỏ lo ngại đối với việc mở cửa nền kinh tế quá sớm so với tỉ lệ 39% đảng Cộng hòa. Ngược lại, 48% người theo đảng Cộng hòa cho rằng Mỹ sẽ mất quá nhiều thời gian khi ngừng các hoạt động kinh tế so với 19% của đảng Dân chủ. Ngoài ra, 76% người tham gia xếp hạng nền kinh tế là trung bình hoặc kém, so với 50% trong tháng 3. Chỉ 22% cho rằng nền kinh tế đang trong tình trạng tốt.