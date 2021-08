Ngày 28-8 (giờ địa phương), Hội đồng châu Âu (EC) ra thông báo sẽ tái áp đặt lệnh cấm nhập cảnh vào Liên minh châu Âu (EU) đối với những người đến từ sáu nước và vùng lãnh thổ là Mỹ, Israel, Kosovo, Lebanon, Montenegro và North Macedonia.



Kiểm soát nhập cảnh vào EU. Ảnh: REUTERS



Theo quyết định trên, các nước thành viên EU được khuyến cáo thực hiện cấm nhập cảnh với những người đến từ sáu nước trên, tương tự việc bãi bỏ quy định cho phép nhập cảnh không hạn chế đối với những người có mục đích không thiết yếu như du lịch hoặc kinh doanh. Quy định sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30-8 (giờ địa phương).



Đáng chú ý, những nước nói trên trước đó từng nằm trong danh sách các nước ngoài EU được đánh giá là an toàn của khối này. Tuy nhiên, do tình hình của sáu nước này thời gian gần đây diễn biến xấu, số ca nhiễm mới tăng cao nên EU buộc phải xem xét lại. Danh sách nước an toàn sẽ được EC đánh giá lại mỗi ngày và các nước thành viên không được cản trở việc áp dụng danh sách.