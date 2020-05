Số ca tử vong tăng 58 người, lên hơn 1.200 trường hợp. Thủ đô Moscow tiếp tục là vùng dịch lớn nhất Nga với 729 ca tử vong trong tổng số 69.000 bệnh nhân.



Hiện hàng loạt quan chức cấp cao nước này đã xác nhận nhiễm bệnh, gồm Thủ tướng Mikhail Mishustin, Bộ trưởng Xây dựng và Nhà ở Vladimir Yakushev và Thứ trưởng Bộ Xây dựng và Nhà ở Dmitry Volkov.

Trong khi đó, Mỹ lại ghi nhận một số diễn biến tích cực. Nước này trong 24 giờ qua tăng gần 30.000 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 1.161.000 ca, theo trang thống kê Worldometer tính đến tối 3-5 (giờ Việt Nam). Số ca tử vong tăng gần 1.700 người, lên hơn 67.000 trường hợp. Bang New York trong 24 giờ qua chỉ ghi nhận thêm 299 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 24.000 người trong gần 32.000 bệnh nhân ở đây.

Đáng chú ý, bệnh viện dã chiến duy nhất của bang do tổ chức thiện nguyện Samaritan,s Purse điều hành cùng ngày vừa tuyên bố sẽ đóng cửa do dịch không còn nghiêm trọng. Bệnh viện này dự kiến sẽ mất hai tuần để hoàn tất điều trị cho các bệnh nhân còn lại. Dưới áp lực kinh tế, thời gian tới New York cũng đang cân nhắc nới lỏng các biện pháp phong tỏa nhưng vẫn thận trọng do lo ngại dịch tái bùng phát, theo đài CNBC.