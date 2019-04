Cứ đóng cửa! Ông Trump hứa ân xá cho an ninh nếu phải đi tù

Đài CNN đưa tin, ông Trump đã đưa ra bình luận trong chuyến thăm biên giới tại Calexico, California, một tuần trước. Không rõ liệu bình luận trên có phải là một trò đùa hay không.

Theo nguồn tin từ một số quan chức Mỹ tháp tùng ông Trump đi thị sát biên giới, ông đã nói với Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kevin McAleenan rằng ông sẽ ra lệnh ân xá cho ông McAleenan nếu ông McAleenan phải vào tù vì từ chối người nhập cư vào Mỹ.





Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kevin McAleenan phát biểu tại biên giới phía Nam. Ảnh: REUTERS



Cuộc trao đổi trên đã diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đe dọa đóng cửa biên giới để đối phó với sự gia tăng mạnh mẽ của dòng người di cư ở biên giới phía Nam. Vào tháng 3, đã có khoảng 92.000 vụ bắt giữ người di cư bất hợp pháp không có giấy tờ nhập cảnh, tăng khoảng 37.390 trường hợp so với tháng 3 năm ngoái.



Trong chuyến thị sát biên giới, Tổng thống Trump yêu cầu các cơ quan an ninh biên giới không cho người di cư vào. Ông Trump còn gợi ý với nhân viên an ninh rằng: “Nếu các thẩm phán gây rắc rối cho các anh, hãy nói, xin lỗi thẩm phán, tôi không thể làm điều đó. Chúng tôi không còn phòng giam người nhập cư bất hợp pháp".





Ông Trump trong chuyến đi thị sát biên giới phía Nam. Ảnh: PBS

Hồi tháng 2, theo các tài liệu mà CNN có được, luật sư của Bộ An ninh Nội địa John Mitnick đã nói với Nhà Trắng bằng văn bản rằng lệnh ân xá cho hành vi vi phạm luật di trú Mỹ (nếu có) chỉ có thể được thực hiện nếu có một "lý do liên quan mật thiết” đến nhiệm vụ và trách nhiệm của bộ phận an ninh.

Đáp lại thông tin trên, Nhà Trắng đã nói với đài CNN rằng: "Không có lúc nào Tổng thống yêu cầu, chỉ đạo hay gây áp lực cho Quyền Bộ trưởng An ninh nội địa phải làm bất cứ điều gì bất hợp pháp. Quyền Bộ trưởng cũng không có hành động nào không phù hợp với trách nhiệm thực thi luật pháp".