Cuộc chiến đóng cửa lãnh sự quán Mỹ-Trung: Lợi, hại thế nào?

Tại sao Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô mà chưa phải ở Hong Kong? Khảo sát của Hoàn Cầu Thời Báo cho thấy 2/3 người gốc đại lục ở Hong Kong khi được hỏi đều nói muốn chính phủ đóng cửa LSQ Mỹ ở đây để trả đũa không chỉ việc Mỹ đóng cửa LSQ TQ ở Houston mà còn liên quan vụ luật an ninh quốc gia. Trong khi LSQ ở Houston nhỏ hơn nhiều so với các LSQ khác của TQ ở San Francisco, New York, Chicago thì LSQ ở Hong Kong được xem là cơ sở ngoại giao quan trọng thứ hai của Mỹ tại TQ sau đại sứ quán ở Bắc Kinh. Đóng cửa LSQ Mỹ ở Hong Kong sẽ là một sự kiện nghiêm trọng. Suốt thời gian căng thẳng qua, TQ luôn phản ứng tương xứng với các động thái của Mỹ, có thể thấy điều này qua cuộc chiến thương mại. Đó là lý do tại sao lúc này TQ chọn đóng cửa LSQ Mỹ ở Thành Đô mà không phải ở Hong Kong.