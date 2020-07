Ngôi sao Olivia de Havilland của bộ phim điện ảnh kinh điển Cuốn theo chiều gió (Gone With the Wind) vừa qua đời hôm 26-7 tại nhà riêng, hưởng thọ 104 tuổi. Bà là nữ diễn viên cuối cùng còn sót lại của Thời đại hoàng kim của Hollywood, hãng tin Reuters đưa tin.



Một sự nghiệp lừng lẫy

Bà Olivia de Havilland qua đời vì tuổi già tại nhà riêng ở Paris (Pháp), nơi bà đã sống 60 năm qua, theo một thông báo từ Hollywood.

Minh tinh Cuốn theo chiều gió vừa đón sinh nhật 104 tuổi vào ngày 1-4. Tang lễ của bà sẽ được tổ chức riêng tư và lễ tưởng niệm sẽ diễn ra ở một nhà thờ tại Paris.



Minh tinh Cuốn theo chiều gió vừa đón sinh nhật 104 tuổi vào ngày 1-4. Ảnh: ABC NEWS

Bà Olivia de Havilland có một sự nghiệp lừng lẫy với hai giải Oscar cho Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong To each his own (1946) và The Heiress (1949). Bà cũng là diễn viên cuối cùng của phim Cuốn theo chiều gió còn sống đến ngày hôm nay.

Bà Olivia sinh năm 1916 ở Tokyo (Nhật Bản). Lúc này bố mẹ của bà đang làm việc tại đây. Mẹ của bà Olivia là một nghệ sĩ nhạc kịch còn bố bà là một giáo sư đại học kiêm luật sư người Anh.

Khi tròn 3 tuổi, Olivia cùng bố mẹ và người em gái Joan Fontaine‍ (sau này cũng trở thành một ngôi sao màn bạc) đã chuyển đến Mỹ định cư.

Bà Olivia bắt đầu đóng phim lúc 17 tuổi với tác phẩm điện ảnh đầu tiên A Midsummer Night's Dream (1935). Đạo diễn Max Reinhardt sau đó đã ký hợp đồng với bà trong bảy năm.

Bà Olivia sau đó tham gia rất nhiều phim điện ảnh, giành được nhiều giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, bà được nhớ đến nhiều nhất với vai diễn Melanie Hamilton trong bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió (1939). Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Margaret Mitchell.

Điểm đặc biệt thu hút của nữ minh tinh Olivia chính là vẻ đẹp đoan trang và có chiều sâu tâm hồn. Bà từng chia sẻ: “Vào vai những cô gái hư thật là nhàm chán. Tôi luôn nhận được nhiều may mắn hơn với những vai diễn ngoan ngoãn, tốt bụng. Những vai diễn này đòi hỏi nhiều hơn từ diễn viên”.

Thêm vào đó, bà Olivia sở hữu đôi mắt nai ngây thơ, có thể diễn tả cả sự dịu dàng, ấm áp lẫn sự kiên cường và tinh nghịch. Đây là những nét lôi cuốn khán giả không ngừng. Tài diễn xuất của bà Olivia đã khiến nhà phê bình nổi tiếng James Agee cảm thấy ấn tượng và xúc động.



Sự cương nghị ẩn dưới vẻ đẹp dịu dàng

Uy tín của hai giải Oscar và sự nổi tiếng của bà Olivia de Havilland trong Cuốn theo chiều gió không phải khi nào cũng giúp bà có được các vai diễn mong muốn. Bà Olivia thường từ chối các vai diễn mà Warner Bros đưa ra. Do đó, hãng phim đã nhiều lần đình chỉ công việc của bà.



Bà Olivia de Havilland là người cương nghị ẩn dưới nét đẹp nữ tính. Ảnh: GETTY IMAGE/FILE



Vào năm 1943, bà Olivia de Havilland tuyên bố rằng hợp đồng bảy năm của bà với hãng Warners Bros đã hết hạn nhưng hãng phim cho biết bà vẫn còn nợ họ sáu tháng trong thời gian bị ngưng việc.

Bà Olivia sau đó đã kiện hãng phim này ra tòa và bà đã giành phần thắng. Tuy nhiên, việc thách thức một hãng phim lớn là một bước đi đầy rủi ro trong sự nghiệp của bà. Bà Olivia sau đó bị Hollywood tẩy chay hai năm dưới sức ép của hãng phim lớn này.

Trong hai năm đó, bà bị cho vào danh sách đen, không có cơ hội diễn xuất. Đến năm 1945, bà mới trở lại với phim To Each His Own của hãng Paramount.

Đây cũng là bộ phim giúp bà giành giải Oscar đầu tiên. Những trải nghiệm với Hollywood vừa ngọt ngào, vừa man trá nhưng đủ khiến bà Olivia de Havilland rời nước Mỹ vào năm 1953 để sang Paris (Pháp) sinh sống. Bà từng nói không muốn trở lại nước Mỹ vì Hollywood là nơi "ảm đạm và bi kịch".



Mối bất hòa với em gái

Trong thế giới phù hoa của Hollywood, những mối bất hòa vốn là chuyện quá đỗi quen thuộc. Tuy nhiên, câu chuyện về sự cạnh tranh lẫn nhau của hai chị em Olivia de Havilland và Joan Fontaine lại là một câu chuyện đặc biệt.

Bà Joan Fontaine (tên thật là Joan de Beauvoir de Havilland). Bà chính là cô em gái nổi danh không kém của bà Olivia. Bà Fontaine và Olivia là cặp chị em ruột duy nhất cùng đoạt giải Oscar cho đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Sự kèn cựa giữa hai chị em được cho là xuất phát từ cách đối xử thiên vị của người mẹ đối với bà Olivia. Lúc còn nhỏ, khi muốn theo nghiệp diễn, bà Fontaine không được mẹ ủng hộ như với chị gái nên phải đổi nghệ danh thành tên họ khác.



Chị em bà Olivia de Havilland (trái) và Joan Fontaine. Ảnh: GETTY/BIOGRAPHY

Bà Olivia nhớ rằng “giai thoại về mối bất hòa” giữa hai chị em bà lần đầu tiên được khắc họa trên mặt báo bởi tờ tạp chí Life sau lễ trao giải Oscar 1942. Tại mùa giải năm đó, cả hai chị em bà đều được đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc.



Bà Joan Fontaine khi đó là một nữ diễn viên ít tên tuổi hơn, nhưng đã giành được tượng vàng với vai diễn trong Suspicion, còn bà Olivia bị trượt giải với đề cử cho vai diễn trong Hold Back the Dawn.

Bốn năm sau, khi bà Olivia giành được giải Oscar, bà Fontaine đã dang rộng tay chúc mừng chị tại buổi lễ nhưng bà Olivia đã không chấp nhận lời chúc mừng đó.



Hai chị em thậm chí đã không nhìn mặt nhau từ năm 1975 sau khi mẹ họ qua đời. Phía bà Fontaine kể rằng bà Olivia đã không mời bà đến lễ truy điệu, nhưng bà Olivia tuyên bố rằng bà Fontaine đã nói rằng bà ấy quá bận để đến tham dự tang lễ.



Mặc dù vậy, khi bà Fontaine qua đời ở tuổi 96 vào tháng 12-2013, bà Olivia nói rằng bà đã bị sốc và rất buồn bã.