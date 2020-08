Hôm 20-8, ông Steve Bannon - một thành viên trong chiến dịch bầu cử của ông Donald Trump năm 2016 đã bị bắt trên một chiếc du thuyền với cáo buộc lừa đảo các nhà tài trợ trong kế hoạch xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, ông không nhận tội, theo hãng tin Reuters.



Ông Steve Bannon - cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: GETTY.

Với tư cách là cố vấn hàng đầu cho chiến dịch tranh cử của người sau này là ông chủ Nhà Trắng, ông Bannon đã nêu rõ chủ nghĩa dân túy cánh hữu “Nước Mỹ trên hết”. Ông cũng là người phản đối gay gắt vấn đề nhập cư - một vấn đề để lại “dấu ấn” của ông Trump trong gần bốn năm cầm quyền.



Ông Bannon, 66 tuổi, là một trong số bốn người bị các công tố viên liên bang ở Manhattan (TP New York) bắt giữ và buộc tội âm mưu lừa đảo qua điện thoại và âm mưu rửa tiền. Mỗi người sẽ phải đối mặt với 40 năm tù nếu bị kết án, nhưng nhiều khả năng họ chỉ nhận những mức án nhẹ.



Các công tố viên cáo buộc các bị cáo lừa đảo hàng trăm ngàn nhà tài trợ thông qua chiến dịch huy động vốn cộng đồng trị giá 25 triệu USD với tên “Chúng ta xây dựng bức tường” và chiếm đoạt hàng trăm nghìn USD từ số tiền đó cho mục đích cá nhân.

Tại tòa án liên bang ở Manhattan, luật sư đại diện cho ông Bannon không chấp nhận các cáo buộc của các công tố viên. Ông được tại ngoại với mức tiền bảo lãnh 5 triệu USD và bị thẩm phán liên bang cấm rời khỏi nước Mỹ.



Doanh nhân tai tiếng này là người điều hành trang web Breitbart News cánh hữu. Trang web đại diện cho tiếng nói của phong trào cánh hữu bao gồm những người theo chủ nghĩa dân tộc cứng rắn, những người theo chủ nghĩa cực đoan da trắng và bài Do Thái.



Ông Trump đã sa thải ông Bannon khỏi Nhà Trắng vào tháng 8-2017.



Nói về vấn đề này, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông cảm thấy "rất tệ" với các cáo buộc và sẽ "tránh xa" ông Bannon và các cáo buộc.



“Tôi nghĩ đây là một sự kiện đáng buồn. Tôi đã không còn hợp tác với ông ấy trong nhiều năm" - ông Trump nói.



Người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng ông biết rất ít về dự án này. Tuy nhiên, cựu Ngoại trưởng Kansas Kris Kobach - một trong những người có liên quan, hồi năm 2019 lại nói rằng ông Trump đã tìm đến ông Bannon để tìm kiếm sự giúp đỡ, theo tờ The New York Times.



Ông Bannon là cộng sự thân cận thứ tám của ông Trump bị bắt hoặc bị kết án hinh sự. Một số cái tên nổi bật trong danh sách này bao gồm cựu giám đốc chiến dịch tranh cử Paul Manafort, người bạn lâu năm và đồng thời là cố vấn của ông Trump - ông Roger Stone, cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và cựu luật sư cá nhân Michael Cohen.



Tổng thống Trump đã phải vật lộn để xây dựng bức tường biên giới - một lời hứa quan trọng của ông trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Việc thực hiện lời hứa của tổng thống gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với các thách thức từ tòa án, rào cản hậu cần và sự phản đối của Quốc hội.



Theo thống kê của hãng tin , hơn 330.000 người ủng hộ đã quyên góp cho dự án xây dựng bức tường.



Khi được hỏi về ba người bị bắt cùng với ông Bannon, ông Trump khẳng định ông không có liên quan đến ba người này.