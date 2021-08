Tờ South China Morning Post ngày 1-8 đưa tin Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Khổng Huyễn Hựu cảnh báo liên minh của Tokyo và Washington không được làm suy yếu lợi ích của Bắc Kinh, và Nhật nên thực hiện các hành động thiết thực để thể hiện thiện chí đối với Trung Quốc.



Cảnh báo từ Đại sứ Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu được đưa ra ngày 30-7, sau khi Nhật có thái độ ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với các nỗ lực của Mỹ trong việc hợp tác với các đồng minh truyền thống để kiềm chế Trung Quốc trong một loạt vấn đề, từ nhân quyền đến an ninh khu vực.



Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Khổng Huyễn Hựu. Ảnh: KYODO NEWS

Theo ông Khổng, hiện thái độ của Nhật đối với Đài Loan, Tân Cương và Hong Kong đặc biệt rõ ràng và điều đó đã làm xáo trộn nghiêm trọng quan hệ Trung Quốc - Nhật.



Ông kêu gọi Nhật, với tư cách là nước láng giềng gần gũi của Trung Quốc, sẽ giữ vững lời hứa, cũng như thể hiện sự tôn trọng cơ bản đối với các vấn đề trong nước của Trung Quốc, và tránh làm tổn hại thêm nữa mối quan hệ song phương.



Ông cho biết Trung Quốc chưa bao giờ yêu cầu Nhật đứng về phía Trung Quốc và Mỹ, cũng như chưa bao giờ can thiệp vào sự phát triển quan hệ của nước này với Mỹ.



"Nhưng liên minh Nhật - Mỹ không được làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc" - ông Khổng nhấn mạnh.



Dù Trung Quốc và Nhật đã nhấn mạnh nhu cầu hợp tác kinh tế và tăng trưởng thương mại song phương nhưng Tokyo cũng tăng cường hùng biện phản đối các hoạt động của Bắc Kinh.



Trong vài tháng qua, một số quan chức cấp cao của Nhật đã phá vỡ quan điểm trung lập truyền thống của Tokyo để thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan, khiến Bắc Kinh cáo buộc nước này can thiệp thô bạo vào các vấn đề của Trung Quốc. Bắc Kinh coi hòn đảo tự trị là một tỉnh nổi loạn, sẽ được thống nhất với đất liền bằng vũ lực nếu cần thiết.



Căng thẳng cũng đã leo thang trong thời gian qua vì các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và Hong Kong và các tranh chấp hàng hải ở biển Hoa Đông, nơi hai nước có mâu thuẫn về một nhóm đảo không có người ở do Nhật kiểm soát.



Ngoài ra, hồi tháng 1, Trung Quốc đã ban hành luật hải cảnh cho phép lực lượng tuần duyên nước này nổ súng vào các tàu nước ngoài, làm dấy lên lo ngại ở Nhật.